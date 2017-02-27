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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11871118721187311874 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025? Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52 Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 52 40,00-40,50 6% 3 40,50-41,00 12% 6 41,00-41,50 25% 13 41,50-42,00 25% 13 42,00-42,50 13% 7 42,50-43,00 2% 1 43,00-43,50 2% 1 43,50-44,00 2% 1 44,00-44,50 4% 2 44,50-45,00 0 0 45,00-45,50 0 0 45,50-46,00 0 0 46,00-46,50 0 0 46,50-47,00 0 0 Більше 47,00 10% 5 Всього голосів : 52 Додано: Вів 22 кві, 2025 19:49 asti написав: Visky написав: МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!

Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.

Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.

Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса

Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.

НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!

Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.

А от як тільки попит з'явиться... Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.А от як тільки попит з'явиться... Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Курс у них не змінюється програмою в залежності від попиту, як то у лоукостерів, його виставляють вручну. І входити в зону нерентабельної взаємодії з МБ і банками їм невигідно. А попит - то відносна величина, яку вони можуть корелювати спредом. Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний. Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Курс у них не змінюється програмою в залежності від попиту, як то у лоукостерів, його виставляють вручну. І входити в зону нерентабельної взаємодії з МБ і банками їм невигідно. А попит - то відносна величина, яку вони можуть корелювати спредом. Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний. Visky

Повідомлень: 1496 З нами з: 27.04.10 Подякував: 159 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36 Visky написав: asti написав: Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.

НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!

Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.

А от як тільки попит з'явиться... Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.А от як тільки попит з'явиться... Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції.

Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю" Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю" sergey_sryvkin

Повідомлень: 2252 З нами з: 19.02.14 Подякував: 625 раз. Подякували: 655 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36 a77 написав: Так справка о доходах, полученных за три года, или таки сама справка максиимум трехлетней давности о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?



Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается .



А нулевая декларация гетьманцова (2021 года вроде)?- или если остались у чела деньги с тех пор, то следует подать новую декларацию с новой уплатой налохов ?



П.с. Микола, а досвід блокування по ст15 в райфі ваш власний ? Так справка о, или такио доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагаетсяА нулевая декларация гетьманцова (2021 года вроде)?- или если остались у чела деньги с тех пор, то следует подать новую декларацию с новой уплатой налохов ?П.с. Микола, а досвід блокування по ст15 в райфі ваш власний

Поки Бог милував, на власному перевіряти...

Погортате гілку "Фінмон по новому...", там було декілька дописів на тему блокувань та вимоги підтверджуючих документів по доходам не старше 3-х років. Поки Бог милував, на власному перевіряти...Погортате гілку "Фінмон по новому...", там було декілька дописів на тему блокувань та вимоги підтверджуючих документів по доходам не старше 3-х років. _Mykola_ Повідомлень: 5561 З нами з: 09.02.09 Подякував: 682 раз. Подякували: 713 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 00:01 moveton написав:

Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".



В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается. Только однократно с дохода заплатить налоги совершенно недостаточно. Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается. Только однократно с дохода заплатить налоги совершенно недостаточно.

за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):

1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

2000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

2004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

.........

.........

.........

2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

ось що малося на увазі за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 19992000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 19992004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999...........................2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999ось що малося на увазі Yuri_61 Повідомлень: 2937 З нами з: 30.09.15 Подякував: 378 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 00:21 Yuri_61 написав: за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):

1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

2000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

2004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

.........

2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999

ось що малося на увазі за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 19992000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 19992004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999.........2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999ось що малося на увазі



ну-ну... Вы еще притащите под них мешок бабла налом, да еще И в валюте, доказывая, что меняли "зелень" по курсу, напр., 1,75 грн/бакс (на начало ден. реформы в Украине, т.е.)! (кто НЕ в курсе: даже собирая справки из обменок тех лет, какие НЕ "выцвели"/НЕ были на термобумаге -- их НЕ признают, так как они тогда НЕ были именными)! ну-ну... Вы еще притащите под них мешок бабла налом, да еще И в валюте, доказывая, что меняли "зелень" по курсу, напр., 1,75 грн/бакс (на начало ден. реформы в Украине, т.е.)! (кто НЕ в курсе: даже собирая справки из обменок тех лет, какие НЕ "выцвели"/НЕ были на термобумаге -- их НЕ признают, так как они тогда НЕ были именными)! Миша-клиент Повідомлень: 777 З нами з: 02.11.08 Подякував: 29 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 кві, 2025 00:43 sergey_sryvkin написав: Visky написав: asti написав: Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.

НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!

Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.

А от як тільки попит з'явиться... Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.А от як тільки попит з'явиться... Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток

Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю" Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю" Сусідній також нема резону лізти у нерентабельний курсовий гістерезис. Я бачу, Ви як і asti не зрозуміли. Про фактор ринкової конкуренції я писав. Та викинули важливі тези з мого тексту: "Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний" (тобто зараз вони конкурують в ціні прийому, маючи можливість скидати всю куплену валюту банкам, але не дуже її задирають, щоб не скорочувати прибуток), "Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса". Тобто щоб курс обмінників знову став вищим за МБ і обов'язково з рентабельною для них маржею треба добрячий імпульс попиту. Почитайте тлумачення гістерезису, щоб зрозуміти. Сусідній також нема резону лізти у нерентабельний курсовий гістерезис. Я бачу, Ви як і asti не зрозуміли. Про фактор ринкової конкуренції я писав. Та викинули важливі тези з мого тексту: "Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний" (тобто зараз вони конкурують в ціні прийому, маючи можливість скидати всю куплену валюту банкам, але не дуже її задирають, щоб не скорочувати прибуток), "Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса". Тобто щоб курс обмінників знову став вищим за МБ і обов'язково з рентабельною для них маржею треба добрячий імпульс попиту. Почитайте тлумачення гістерезису, щоб зрозуміти. Visky

Повідомлень: 1496 З нами з: 27.04.10 Подякував: 159 раз. Подякували: 178 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11871118721187311874 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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