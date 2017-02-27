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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 19:49
asti написав:
Visky написав:
МБ 41.605, це +20 коп за сьогодні!
Кращі пропозиції гуртових обмінок в Києві 41,25-27.
Враження, що навмисно обмінки тримають різницю, щоб мати маржу при здачі гот.валюти банкам. В принципі їм все одно: бути з рентабельною маржею нижче МБ, або вище, аби була маржа.
Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса
Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції. Курс у них не змінюється програмою в залежності від попиту, як то у лоукостерів, його виставляють вручну. І входити в зону нерентабельної взаємодії з МБ і банками їм невигідно. А попит - то відносна величина, яку вони можуть корелювати спредом. Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний.
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36
Visky написав: asti написав:
Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції.
Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю"
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Додано: Вів 22 кві, 2025 20:36
a77 написав:
Так справка о доходах, полученных за три года
, или таки сама справка максиимум трехлетней давности
о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?
Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается
.
А нулевая декларация гетьманцова (2021 года вроде)?- или если остались у чела деньги с тех пор, то следует подать новую декларацию с новой уплатой налохов ?
П.с. Микола, а досвід блокування по ст15 в райфі ваш власний
?
Поки Бог милував, на власному перевіряти...
Погортате гілку "Фінмон по новому...", там було декілька дописів на тему блокувань та вимоги підтверджуючих документів по доходам не старше 3-х років.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 00:01
moveton написав:
Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".
В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается. Только однократно с дохода заплатить налоги совершенно недостаточно.
за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):
1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
2000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
2004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
.........
.........
.........
2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
ось що малося на увазі
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Yuri_61
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Додано: Сер 23 кві, 2025 00:21
Yuri_61 написав:
за останні три роки: цих довідок море може бути не одна ):
1997-1999 (за три роки): 1999 рік останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
2000-2003 (за три роки): 2023 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
2004-2006 (за три роки): 2006 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
.........
2022-2024 (за три роки): 2024 рік - останній з 3-х років для періоду з 1997 по 1999
ось що малося на увазі
ну-ну... Вы еще притащите под них мешок бабла налом, да еще И в валюте, доказывая, что меняли "зелень" по курсу, напр., 1,75 грн/бакс (на начало ден. реформы в Украине, т.е.)! (кто НЕ в курсе: даже собирая справки из обменок тех лет, какие НЕ "выцвели"/НЕ были на термобумаге -- их НЕ признают, так как они тогда НЕ были именными)!
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Додано: Сер 23 кві, 2025 00:43
sergey_sryvkin написав: Visky написав: asti написав:
Коли я чую фрази на кшталт "навмисно тримають різницю" - я одразу розумію що людина немає жодних уявлень про валютообмінний бізнес.
НІХТО НІКОЛИ НІЧОГО НАВМИСНО НЕ ТРИМАЄ!!!
Немає попиту на доляр от в все - несуть більше ніж купляють і у банки і у обмінки.
А от як тільки попит з'явиться...
Ха-ха-ха! Бізнес, в т.ч. і обмінний, націлений на отримання максимального прибутку. Будуть робити курс таким, щоб отримувати максимальний прибуток в межах ринкової конкуренції
.
Для того, щоб РОБИТИ курс якимось, треба бути маркетмейкером, і не мати "ринкової конкуренції". Бо інакше буде працювати сусідня обмінка, а ваша вилетить в трубу, "міцно тримаючи різницю"
Сусідній також нема резону лізти у нерентабельний курсовий гістерезис. Я бачу, Ви як і asti не зрозуміли. Про фактор ринкової конкуренції я писав. Та викинули важливі тези з мого тексту: "Попит при нинішній ситуації їм не потрібен, бо попит зараз є у банків і МБ майже безлімітний" (тобто зараз вони конкурують в ціні прийому, маючи можливість скидати всю куплену валюту банкам, але не дуже її задирають, щоб не скорочувати прибуток), "Мабуть, щоб повернути на "знову вище" треба, щоб маса помітила стрімке зростання курсу, побігла купувати, створивши попит достатній для перебивки нерентабельного для обмінників курсового гістерезиса". Тобто щоб курс обмінників знову став вищим за МБ і обов'язково з рентабельною для них маржею треба добрячий імпульс попиту. Почитайте тлумачення гістерезису, щоб зрозуміти.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 01:08
Visky написав:
Я бачу, Ви як і asti не зрозуміли.
Ви написали "Враження, що навмисно обмінки тримають різницю"
З якою метою використано слово "навмисно"?
Ніхто нічого "навмисно" не тримає. працюють по тим курсам, по яким виходить працювати в плюс. А куди вони реалізують валюту - в банки, в роздріб, чи майорам з баулами, це взагалі десяте питання...
Чи може ви мали на увазі що "злобні валютні бариги НАВМИСНО ставлять курс покупки нижче за курс продажу"?
Ну, таке...
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Додано: Сер 23 кві, 2025 01:19
sergey_sryvkin З метою найбільшого прибутку в умовах ринкової конкуренції і нових факторів, як то можливість безлімітної здачі, що не є десятим питанням. У них є стабільний банківський попит, поки його імпульсно не переб'є вулиця.
Чи можете трохи відійти від стереотипного мислення курсоутворення як при "вільному ринку"?
Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б, бо з цього моменту продаж стає лімітований лише вуличним попитом. Тож "плюс" має бути жирним.
А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки
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Додано: Сер 23 кві, 2025 09:45
Yuri_61 написав:
перспектив, що розпадеться ЄС набагато більше, ніж у США. Підкреслюю: набагато більше ризиків існування ЄС навіть у недалекій перспективі
У вас брата в Москве нет случайно?
Когда уже пенсионеры-таксисты прекратят читать любимые россиянские ховносайты?
Уже без ВПН туда и не зайти - но все равно читаете, как будто там медом намазано.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 09:49
Visky написав:sergey_sryvkin
З метою найбільшого прибутку в умовах ринкової конкуренції і нових факторів, як то можливість безлімітної здачі, що не є десятим питанням. У них є стабільний банківський попит, поки його імпульсно
не переб'є вулиця.
Чи можете трохи відійти від стереотипного мислення курсоутворення як при "вільному ринку"?
Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б, бо з цього моменту продаж стає лімітований лише вуличним попитом. Тож "плюс" має бути жирним. А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки
Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
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