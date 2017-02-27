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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 кві, 2025 11:01
Це вже нормально що вічнозелений росте на теренах неньки України?
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ihorsic
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:22
ihorsic написав:
Це вже нормально що вічнозелений росте на теренах неньки України?
Весною зелень росте.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 12:20
orest написав:
що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
США мали заявити про вихід з перемовин.
Але з'ясувалося, що їх виходу з перемовин боїться ВВХ, і тепер вони на шпагаті...
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sergey_sryvkin
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