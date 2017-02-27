Visky написав:Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б
Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.
a77 написав:Так справка о доходах, полученных за три года, или таки сама справка максиимум трехлетней давности о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?
Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается :lol .
Про Райф даже боюсь предположить, но не сложно же открыть, например, список воможных документов для Привата (секция "Фінансовий моніторинг" в https://next.privat24.ua/bonds/list):
Декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) з додатками за наявності. Період – за останні 3 роки. Податкова декларація платника єдиного податку фіз. особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Період – за останні 3 роки. Декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітній рік. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Період – за останні 3 роки. Довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки) та/або Довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки). Період – за останні 3 роки. Документ (довідка) про отримання пенсії, що підтверджує відповідні суми/розмір доходу. Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки. Договір дарування або документ, який підтверджує, що кошти отримані як спадщина (спадок). Період – за останні 3 роки. Документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб. Документи, що підтверджують отримання клієнтом дивідендів/роялті. Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням документів щодо набуття права власності клієнтом. Період – за останні 3 роки. Але, якщо договір купівлі-продажу майна укладений більше ніж три роки тому, то потрібно додатково надати документальне підтвердження, що отримані за договором кошти до поточного моменту не витрачені. Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки. Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або відсотки).
Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".
В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается. Только однократно с дохода заплатить налоги совершенно недостаточно.
Как это часто бывает, текст законов и нормативов написан по-деб Кто это придумывает и пишет... В Европах тоже такие баяны в законах или окажется что там таки уже либеральнее и проще положить сумму (с которой уплачены налоги в Украине или где-либо)?..
И как тут выкручиваться пересичному с этими "3 годами" в случае сильного обострения у них - толком не понятно ... Как им, например, доказывать на практике, что кошти від продажу майна ще не витрачені ? - это ж дичь. или мне нужно сразу после продажи занести эти бабки на счет и не трогать их никогда, лучше даже и не СЕПить (тем более не Р2Рить) в другие банки? С таким списком требуемых/принимаемых доков можно в принципе нагнуть при желании 95% людей.
a77 написав:Как это часто бывает, текст законов и нормативов написан по-деб Кто это придумывает и пишет... В Европах тоже такие баяны в законах или окажется что там таки уже либеральнее и проще положить сумму (с которой уплачены налоги в Украине или где-либо)?..
Это пишут в конкретных финучреждениях. В том в первую очередь и фигня, что это не законы. В законе обтекаемо сказано "вжити необхідних заходів для забезпечення". С другой стороны, финучреждение имеет право отказать клиенту в услугах, если клиент ему чем-то не нравится. В итоге имеем, что банки и брокеры повсеместно лепят такие ограничения потому, что им дешевле выкинуть клиента (а с новой модой ещё и поиметь 30% его денег, которые он имел неосторожность положить на счёт), чем платить штрафы НБУ за недостаточность принятых мер. В Европах - ХЗ. Те, кого я спрашивал, не жаловались. Но они и справок больше, чем за три года, не показывали - им хватало.
a77 написав:И как тут выкручиваться пересичному с этими "3 годами"
Никак Вот я в 2021 пришёл в Приват прикупить ОВГЗ. И мне там молвили казёным голосом: "По нашим правилам прикупить можно только на сумму дохода за последний год. Ну ладно, за два. Доходы ФОП на услугах, а не зарплата? Тогда на ещё 30% меньше - мы считаем, что у ФОП больше 70% от дохода не остаётся (от зарплаты почему-то может). У вас тут же в Привате уже есть депо, которое 15 лет собиралось и там сейчас сумма многократно больше дохода за последний год? На депо держать можно. Купить на его сумму ОВГЗ - нет. Надо - снимайте депо и идите в другой банк, где правила менее строгие".
Ну вот с тех пор разрешили три года вместо двух. Судя по дикой активности в теме по ОВГЗ, когда Приват полгода назад комисы для физиков отменил, 95% пересичных это не ограничивает. Что не удивительно: пересичным даже 10% дохода откладывать - это буржуйство, а такими темпами нужно 30 лет копить, чтобы справки за три года не хватило. Вот куда девает зарплату какой-нить Игорь Смилянский, то не знаю. Может по квартире каждый месяц покупает.
sergey_sryvkin написав:В принципі, якщо ваші доходи за три роки показати в 10 різних банках, то це вже як 30 років сумарно
Можно. А толку, если хочешь прикупить бумаги именно в этом банке, а не в 10 разных? Выкручиваешься как-то да, раскидываешь активы. Но постоянно имеешь в виду, что белый ты только за последние три года. Кстати, та всепрощающая декларация за 5% точно так же на три года. Такая вот удобная кому-то борьба с чёрными доходами.
orest написав:що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
США мали заявити про вихід з перемовин. Але з'ясувалося, що їх виходу з перемовин боїться ВВХ, і тепер вони на шпагаті...
Щось таке Портников озвучує. Але тут я абсолютно не погоджуюся. В Лондоні на високому рівні мали обговорювати найспірніші моменти "угоди". Але сталося так, що їх категорично відкинули після витоку в пресу не тільки учасники зустрічі, але й, підозрюю, Туреччина. А Туреччина зараз відіграє важливу роль в ірано-сирійському питанні, яке дуже важливе для Ізраїлю, чиє лоббі в Штатах найвпливовіше. Крім того, значні світові ресурси зараз задіяні в процесі виборів Папи і відбулося термінове зміщення пріоритетів... Рівень невизначеності зараз яскраво підтверджується значним ростом попиту на "безпечні інструменти" (в нашому випадку долар США)...
moveton написав:Кстати, та всепрощающая декларация за 5% точно так же на три года. Такая вот удобная кому-то борьба с чёрными доходами.
А як співав тоді пан-щипач геьманцев, як співав.
Там доречі народні обранці незабаром збираються голосувати за оподаткування цифрових активів з першим роком "пільговим", начебто. Знову хотять подоїти трішечки людей (цікаво, тих, у кого просто звичайне USDT, теж?). А через "практичні" 3 роки якось воно там буде, подивимось, і якось ти з цим папірцем, голубе сизий, спокійно пояниш потім де брав гроші. Можливо, а, можливо, і не зможеш пояснити. Але то потім. Зараз просто піди і "відбіли" іх і в казну відрахуй, і нічого зайвого не питай. Сиди вот и гадай - кинут или нет в итоге Хочу кстати видеть многомилиардные отчисления от депутатов и держслужбовців, декларировавших в свое время ведра битков и этеров. Все. Закругляюсь насчет финшмона здесь в теме.