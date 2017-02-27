moveton написав:

a77 написав: Так справка о доходах, полученных за три года, или таки сама справка максиимум трехлетней давности о доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?



Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается :lol . Так справка о, или такио доходах, полученных за какой-то (какой?) период ?Подобный вопрос и насчет налоховых деклараций за давние года (больше трех лет назад) ? - принимают ли, учитывают ли, или человек должен был согласно коэфициентам проедания, расчитанными отделом аналитики банка, всё проесть и пропить и старых накоплений не предполагается :lol .

Період – за останні 3 роки.

Податкова декларація платника єдиного податку фіз. особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України). Період – за останні 3 роки.

Декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітній рік.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Період – за останні 3 роки.

Довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки) та/або Довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки). Період – за останні 3 роки.

Документ (довідка) про отримання пенсії, що підтверджує відповідні суми/розмір доходу.

Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України. Період – за останні 3 роки.

Договір дарування або документ, який підтверджує, що кошти отримані як спадщина (спадок). Період – за останні 3 роки.

Документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб.

Документи, що підтверджують отримання клієнтом дивідендів/роялті.

Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням документів щодо набуття права власності клієнтом. Період – за останні 3 роки. Але, якщо договір купівлі-продажу майна укладений більше ніж три роки тому, то потрібно додатково надати документальне підтвердження, що отримані за договором кошти до поточного моменту не витрачені.

Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери. Період – за останні 3 роки.

Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або відсотки).

Декларація про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) з додатками за наявності.Податкова декларація платника єдиного податку фіз. особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України).Декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування за останній звітній рік.Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.Довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки) та/або Довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки).Документ (довідка) про отримання пенсії, що підтверджує відповідні суми/розмір доходу.Довідка за формою 7-ОК, видана Пенсійним фондом України.Договір дарування або документ, який підтверджує, що кошти отримані як спадщина (спадок).Документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб.Документи, що підтверджують отримання клієнтом дивідендів/роялті.Договір купівлі-продажу майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням документів щодо набуття права власності клієнтом.Документи, що підтверджують отримання прибутку від здійснення інвестицій у цінні папери.Документи, що підтверджують отримання коштів за депозитом (тіло та/або відсотки).

Про Райф даже боюсь предположить, но не сложно же открыть, например, список воможных документов для Привата (секция "Фінансовий моніторинг" в):Именно доходы должны быть за три последних года. Всё, что раньше, обязан проесть. Ну тут хоть прибыль (не всю сумму погашения!) от ОВГЗ в три последних года признали белым доходом. Это уже послабление. Раньше Приват ещё с дохода предпринимателя обязывал сразу проесть 30-70% (зависит от рода деятельности). Подозреваю, что никуда не делось, хоть явно и не написано. Но это всё сильно банкозависимо. Где-то щедро разрешают наследство считать белым доходом, если оно было в течение даже десяти лет, а не трёх. Но могут выкатить требование доказать, что все эти годы унаследованное никуда со счёта в банке не девалось. У Привата такое есть в пункте про "договір купівлі-продажу майна".В общем, тот, кто думает, что у него все текущие деньги с точки зрения украинского финмона белые, скорее всего сильно заблуждается. Только однократно с дохода заплатить налоги совершенно недостаточно.