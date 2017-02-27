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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:04
sergey_sryvkin написав: Visky написав:
Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б
Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.
А долар уже вище міжбанку.
USD 41,43 - 41,8
На МБ 41,76
То де прийом вище?
Невже Ви не знаєте, що готівковий ринок прив'язаний вигодою і взаємодією до МБ, і слідує за курсами нижче або вище? Може та мала обмінка і ні, але крупний обмінно-готівковий бізнес точно
Востаннє редагувалось Visky
в Сер 23 кві, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 кві, 2025 16:13
orest написав: Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки
Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?
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Додано: Сер 23 кві, 2025 18:58
що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?
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Yuri_61
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Додано: Сер 23 кві, 2025 19:14
Visky написав: orest написав: Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки
Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?
А для чого його звужувати? Що з ним не так? В діапазоні будемо поки не зміняться фундаментальні чинники, які формують актуальний рівень пари. Змінитися вони можуть вже завтра, а можуть і через пів року...
ПС В Лондон навіть Келог не приїхав...
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Додано: Сер 23 кві, 2025 22:20
orest написав: sergey_sryvkin написав: orest написав:
що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
США мали заявити про вихід з перемовин.
Але з'ясувалося, що їх виходу з перемовин боїться ВВХ, і тепер вони на шпагаті...
Щось таке Портников озвучує. Але тут я абсолютно не погоджуюся. В Лондоні на високому рівні мали обговорювати найспірніші моменти "угоди". Але сталося так, що їх категорично відкинули після витоку в пресу не тільки учасники зустрічі, але й, підозрюю, Туреччина. А Туреччина зараз відіграє важливу роль в ірано-сирійському питанні, яке дуже важливе для Ізраїлю, чиє лоббі в Штатах найвпливовіше. Крім того, значні світові ресурси зараз задіяні в процесі виборів Папи і відбулося термінове зміщення пріоритетів...
Рівень невизначеності зараз яскраво підтверджується значним ростом попиту на "безпечні інструменти" (в нашому випадку долар США)...
Туреччина за Крим чий?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 08:41
Yuri_61 написав:
що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?
свята закінчилися
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Vitalych-new
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Додано: Чет 24 кві, 2025 09:34
Vitalych-new написав: Yuri_61 написав:
що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?
свята закінчилися
перемирие наступило
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