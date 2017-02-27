RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11873118741187511876

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 54
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
13%
7
41,00-41,50
24%
13
41,50-42,00
26%
14
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:04

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б

Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.

А долар уже вище міжбанку.
USD 41,43 - 41,8
На МБ 41,76
То де прийом вище?
Невже Ви не знаєте, що готівковий ринок прив'язаний вигодою і взаємодією до МБ, і слідує за курсами нижче або вище? Може та мала обмінка і ні, але крупний обмінно-готівковий бізнес точно
Востаннє редагувалось Visky в Сер 23 кві, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.04.10
Подякував: 159 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:13

  orest написав:
  Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки

Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 27.04.10
Подякував: 159 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:14

  Visky написав:
  orest написав:
  Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки

Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?

А для чого його звужувати? Що з ним не так? В діапазоні будемо поки не зміняться фундаментальні чинники, які формують актуальний рівень пари. Змінитися вони можуть вже завтра, а можуть і через пів року...
ПС В Лондон навіть Келог не приїхав...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4053
З нами з: 10.03.14
Подякував: 7400 раз.
Подякували: 6693 раз.
 
Профіль
 
5
15
1
20
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 22:20

  orest написав:
  sergey_sryvkin написав:
  orest написав:що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.

США мали заявити про вихід з перемовин.
Але з'ясувалося, що їх виходу з перемовин боїться ВВХ, і тепер вони на шпагаті...

Щось таке Портников озвучує. Але тут я абсолютно не погоджуюся. В Лондоні на високому рівні мали обговорювати найспірніші моменти "угоди". Але сталося так, що їх категорично відкинули після витоку в пресу не тільки учасники зустрічі, але й, підозрюю, Туреччина. А Туреччина зараз відіграє важливу роль в ірано-сирійському питанні, яке дуже важливе для Ізраїлю, чиє лоббі в Штатах найвпливовіше. Крім того, значні світові ресурси зараз задіяні в процесі виборів Папи і відбулося термінове зміщення пріоритетів...
Рівень невизначеності зараз яскраво підтверджується значним ростом попиту на "безпечні інструменти" (в нашому випадку долар США)...

Туреччина за Крим чий?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39323
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 08:41

  Yuri_61 написав:що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?


свята закінчилися 8)
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1385
З нами з: 04.06.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:34

  Vitalych-new написав:
  Yuri_61 написав:що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?


свята закінчилися 8)

перемирие наступило
Олежан
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11873118741187511876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3600, 3601, 3602
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36018 37565927
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 кві, 2025 16:57
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2130 13420404
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23337850
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.