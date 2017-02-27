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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11873118741187511876

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 54
40,00-40,50
6%
3
40,50-41,00
13%
7
41,00-41,50
24%
13
41,50-42,00
26%
14
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:04

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б

Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.

А долар уже вище міжбанку.
USD 41,43 - 41,8
На МБ 41,76
То де прийом вище?
Невже Ви не знаєте, що готівковий ринок прив'язаний вигодою і взаємодією до МБ, і слідує за курсами нижче або вище? Може та мала обмінка і ні, але крупний обмінно-готівковий бізнес точно
Востаннє редагувалось Visky в Сер 23 кві, 2025 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 16:13

  orest написав:
  Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки

Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 кві, 2025 19:14

  Visky написав:
  orest написав:
  Visky написав:А Є/$ йде вже на 1,13. Веселі американські гірки

Я писав про те, що євро буде амплітудно рухатися в діапазоні 1,11-1,18. Безперервно нічого рости не може, корекція мусіла відбутися. Зараз рухи будуть залежати від коментарів з Білого дому що до того, що мало відбутися, але не відбудеться сьогодні в Лондоні.
Ну і діапазон Ви зазначили. Чи можете його звузити і вказати очікуваний, приблизний термін перебування там?

А для чого його звужувати? Що з ним не так? В діапазоні будемо поки не зміняться фундаментальні чинники, які формують актуальний рівень пари. Змінитися вони можуть вже завтра, а можуть і через пів року...
ПС В Лондон навіть Келог не приїхав...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 08:41

  Yuri_61 написав:що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?


свята закінчилися 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:34

  Vitalych-new написав:
  Yuri_61 написав:що трапилося, що курс знову росте?
що за курсоутворення таке?


свята закінчилися 8)

перемирие наступило
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.

Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.

Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.
Домовляться. Це невелика сума
Investor_K
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