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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11874118751187611877

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 56
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
13%
7
41,00-41,50
27%
15
41,50-42,00
25%
14
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:51

  Сибарит написав:
  sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.

Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.

Ну и что?
Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.

ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.

А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html

Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.
Ой+
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