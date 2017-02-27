sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.
Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.
Ну и что? Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.
ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.
А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду. "ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html
Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.