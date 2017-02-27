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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11874118751187611877

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 56
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
13%
7
41,00-41,50
27%
15
41,50-42,00
25%
14
42,00-42,50
13%
7
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
4%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:51

  Сибарит написав:
  sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.

Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.

Ну и что?
Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.

ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.

А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html

Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:43

  Ой+ написав:
  Сибарит написав:
  sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.

Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.

Ну и что?
Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.

ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.

А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів
https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html

Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.
так а варанти не вони і скуповували? не кірілиДмітрієви?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:17

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б

Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.

А долар уже вище міжбанку.
USD 41,43 - 41,8
На МБ 41,76
То де прийом вище?
Невже Ви не знаєте, що готівковий ринок прив'язаний вигодою і взаємодією до МБ, і слідує за курсами нижче або вище? Може та мала обмінка і ні, але крупний обмінно-готівковий бізнес точно

а ви власне знаєте, як це працюєте? знаєте власників обмінок?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:26

Shaman працює через банки, бачив особисто як зідзвонюються (з обох сторін, частіше ініціатором є банк), домовляються і як здають-міняють баулами
Visky
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