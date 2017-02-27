sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.
Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.
Ну и что? Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.
ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.
А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду. "ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html
Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.
sailed написав:Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.
Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.
Ну и что? Это не самое страшное во время войны. Кредитный рейтинг у нас и так ниже плинтуса, что вполне естественно. Кредитуют нас совсем по другим мотивам.
ЗЫ: Пугание дефолтом за последние пару десятков лет уже как-то приелось и не впечатляет.
А може і не лякають?
"Україна вказала, що не може прийняти пропозицію власників ВВП-варантів і відмовилася робити будь-які подальші пропозиції", - йдеться в заяві уряду. "ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-vi ... 93045.html
Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.
так а варанти не вони і скуповували? не кірілиДмітрієви?
Visky написав:Уявіть себе і asti директорами (власниками) сусідніх , конкуруючих обмінок. Ви би конкуруючи ставили б поперемінно курс покупки все вище й вище, аж поки продаж банкам став би нерентабельним і обороти впали б
Обмінка ставить курс покупки вище не тоді, коли у сусіда вище, а тоді, коли нема приносу. І тільки за умови, що підняття курсу реально вплине на оборот. Інакше піднімати не будуть, незалежно від того що там у сусіда.
А долар уже вище міжбанку. USD 41,43 - 41,8
На МБ 41,76 То де прийом вище? Невже Ви не знаєте, що готівковий ринок прив'язаний вигодою і взаємодією до МБ, і слідує за курсами нижче або вище? Може та мала обмінка і ні, але крупний обмінно-готівковий бізнес точно
а ви власне знаєте, як це працюєте? знаєте власників обмінок?
Модератор написав:На вашу думку, до якого рівня ще може впасти долар?
Вже поточного рівня падіння долара в сумі з падінням фондового ринку США достатньо для втрати довіри інвесторів по всьому світу. Мені не зрозуміло чого в нас квартир на вторинному ринку досі в доларі оцінюють, а не євроо.
з мого досвіду роботи з фізичним євро: -долара більше в країні і якщо вам потрібно сині нові пару пачок, то це реально легко знайти в оптовиків ніж пару пачок нових євро (сотками), якість паперу на якому друкують євро дуже низька
Дойче банк змінив прогноз по євро до 2027 -з 1,15 до 1,30 (прогноз він на то і прогноз), тобто думайте самі
prodigy написав: Дойче банк змінив прогноз по євро до 2027 -з 1,15 до 1,30 (прогноз він на то і прогноз), тобто думайте самі
я вже кнопав, що для німців, як ініціаторів створення євро, те, що євро дорожче долара - це для них гордість. Вони так і кажуть (радіо Дойче Велле): це дуже гарно, що євро значно дорожче долара, бо німецький народ від цього стає більш платіжоспроможним, може більше накупити товару у поїздках до США. Наївні, як першокласники