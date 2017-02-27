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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 кві, 2025 13:59
Игорь написав:
"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.
"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.
Раніше найбільш достовірним показником була динаміка роздрібної торгівлі...
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:34
Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук
Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.
Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45
Бетон написав:
Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.
Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Ну этот проект уже больше недели, как обсудили
. Как-то не слишком и негодовали. А кто что кому мешает, уничтожает или закручивает в данном случае? Если не мешает, то можем считать, что этот день сегодня
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Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45
они просто тупые
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Додано: Вів 29 кві, 2025 15:21
Бетон написав:
Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук
Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.
Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
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