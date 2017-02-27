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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11875118761187711878

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 58
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
12%
7
41,00-41,50
26%
15
41,50-42,00
26%
15
42,00-42,50
14%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:59

  Игорь написав:"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.

"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.

Раніше найбільш достовірним показником була динаміка роздрібної торгівлі...
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45

  Бетон написав:Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.

Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Ну этот проект уже больше недели, как обсудили. Как-то не слишком и негодовали. А кто что кому мешает, уничтожает или закручивает в данном случае? Если не мешает, то можем считать, что этот день сегодня :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

они просто тупые
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:21

  Бетон написав:Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:
fler
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