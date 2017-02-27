Игорь написав:

Как сказал Пауэлл: ФРС внимательно следит за напряжением между жесткими и мягкими данным. Разрыв между укреплением "твердых" данных и обвалом "мягких" продолжает расти...

Ликбез.Сегодня сам только узнал и решил поделиться. Думаю многим будет интересно.Знаете ли Вы что такое жесткие и мягкие данные ?Этот график показывает разницу между "жёсткими" (hard) и "мягкими" (soft) экономическими данными."Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно."Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.Что здесь важно:Разница между жёсткими и мягкими данными достигла рекордного уровня (как указано в подписи).Красная и зелёная линии показывают тенденцию этих данных:Красная линия ("Soft" Survey Data) показывает резкое снижение уровня доверия и ожиданий.Зелёная линия ("Hard" Data) показывает, что реальные экономические показатели пока остаются более стабильными, но тоже снижаются.Синий график ("Hope") отражает уровень расхождения между жёсткими и мягкими данными. Его падение в отрицательную зону говорит о том, что настроения ухудшаются быстрее, чем реальные экономические показатели.Как это интерпретировать:Люди и компании теряют уверенность в экономике (резкое падение мягких данных).Реальная экономика пока держится, но есть риск, что она начнёт ухудшаться вслед за настроениями.Такая разница в данных может сигнализировать о надвигающемся экономическом спаде, так как ожидания зачастую предвосхищают реальное замедление экономики.