RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11875118761187711878

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 58
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
12%
7
41,00-41,50
26%
15
41,50-42,00
26%
15
42,00-42,50
14%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
5
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:59

  Игорь написав:"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.

"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.

Раніше найбільш достовірним показником була динаміка роздрібної торгівлі...
centurionus
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 07.10.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4854
З нами з: 17.12.22
Подякував: 169 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45

  Бетон написав:Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.

Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Ну этот проект уже больше недели, как обсудили. Как-то не слишком и негодовали. А кто что кому мешает, уничтожает или закручивает в данном случае? Если не мешает, то можем считать, что этот день сегодня :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:21

  Бетон написав:Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Бетон написав:Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??


Законослухняній людині немає чого боятися
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10231
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:39

Investor_K
Покусані Жмуруковичем доказів не сприймають
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10041
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:56


Українські бізнеси дедалі частіше нелегально виводять валюту за межі країни. Як це працює та наскільки шкодить нашій економіці? Про дві найпоширеніші схеми ви дізнаєтесь у цьому відео.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4937
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 2035 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:17

  Игорь написав:Ликбез.
Сегодня сам только узнал и решил поделиться. Думаю многим будет интересно.
Как сказал Пауэлл: ФРС внимательно следит за напряжением между жесткими и мягкими данным. Разрыв между укреплением "твердых" данных и обвалом "мягких" продолжает расти...

Знаете ли Вы что такое жесткие и мягкие данные ?
Зображення
Этот график показывает разницу между "жёсткими" (hard) и "мягкими" (soft) экономическими данными.

"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.

"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.

Что здесь важно:
Разница между жёсткими и мягкими данными достигла рекордного уровня (как указано в подписи).

Красная и зелёная линии показывают тенденцию этих данных:

Красная линия ("Soft" Survey Data) показывает резкое снижение уровня доверия и ожиданий.

Зелёная линия ("Hard" Data) показывает, что реальные экономические показатели пока остаются более стабильными, но тоже снижаются.

Синий график ("Hope") отражает уровень расхождения между жёсткими и мягкими данными. Его падение в отрицательную зону говорит о том, что настроения ухудшаются быстрее, чем реальные экономические показатели.

Как это интерпретировать:
Люди и компании теряют уверенность в экономике (резкое падение мягких данных).

Реальная экономика пока держится, но есть риск, что она начнёт ухудшаться вслед за настроениями.

Такая разница в данных может сигнализировать о надвигающемся экономическом спаде, так как ожидания зачастую предвосхищают реальное замедление экономики.

трактувати можна так: "100 днів пройшло, Трамп балабло".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39384
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:22

  fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:


ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
tester3373
 
Повідомлень: 11
З нами з: 09.02.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11875118761187711878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester3373 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3601, 3602, 3603
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36028 37576791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 кві, 2025 10:13
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2130 13421993
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23340123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.