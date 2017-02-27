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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11875118761187711878

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 59
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
12%
7
41,00-41,50
25%
15
41,50-42,00
27%
16
42,00-42,50
14%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
5
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:59

  Игорь написав:"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.

"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.

Раніше найбільш достовірним показником була динаміка роздрібної торгівлі...
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 14:45

  Бетон написав:Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.

Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Ну этот проект уже больше недели, как обсудили. Как-то не слишком и негодовали. А кто что кому мешает, уничтожает или закручивает в данном случае? Если не мешает, то можем считать, что этот день сегодня :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:21

  Бетон написав:Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук

Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.



Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Бетон написав:Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??


Законослухняній людині немає чого боятися
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:39

Investor_K
Покусані Жмуруковичем доказів не сприймають
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:56


Українські бізнеси дедалі частіше нелегально виводять валюту за межі країни. Як це працює та наскільки шкодить нашій економіці? Про дві найпоширеніші схеми ви дізнаєтесь у цьому відео.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:17

  Игорь написав:Ликбез.
Сегодня сам только узнал и решил поделиться. Думаю многим будет интересно.
Как сказал Пауэлл: ФРС внимательно следит за напряжением между жесткими и мягкими данным. Разрыв между укреплением "твердых" данных и обвалом "мягких" продолжает расти...

Знаете ли Вы что такое жесткие и мягкие данные ?
Зображення
Этот график показывает разницу между "жёсткими" (hard) и "мягкими" (soft) экономическими данными.

"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.

"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.

Что здесь важно:
Разница между жёсткими и мягкими данными достигла рекордного уровня (как указано в подписи).

Красная и зелёная линии показывают тенденцию этих данных:

Красная линия ("Soft" Survey Data) показывает резкое снижение уровня доверия и ожиданий.

Зелёная линия ("Hard" Data) показывает, что реальные экономические показатели пока остаются более стабильными, но тоже снижаются.

Синий график ("Hope") отражает уровень расхождения между жёсткими и мягкими данными. Его падение в отрицательную зону говорит о том, что настроения ухудшаются быстрее, чем реальные экономические показатели.

Как это интерпретировать:
Люди и компании теряют уверенность в экономике (резкое падение мягких данных).

Реальная экономика пока держится, но есть риск, что она начнёт ухудшаться вслед за настроениями.

Такая разница в данных может сигнализировать о надвигающемся экономическом спаде, так как ожидания зачастую предвосхищают реальное замедление экономики.

трактувати можна так: "100 днів пройшло, Трамп балабло".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:22

  fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:


ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
tester3373
 
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