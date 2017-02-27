Бетон написав:Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.
Вот ответьте. Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают. Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Ну этот проект уже больше недели, как обсудили. Как-то не слишком и негодовали. А кто что кому мешает, уничтожает или закручивает в данном случае? Если не мешает, то можем считать, что этот день сегодня
Бетон написав:Податковій відкриють дані про наявність рахунків та банківських сейфів в українців: Кабмін схвалив законопроект, — депутат Мельничук
Повідомляється, що цей законопроєкт передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме податкова.
Вот ответьте. Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают. Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки. До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
Игорь написав:Ликбез. Сегодня сам только узнал и решил поделиться. Думаю многим будет интересно.
Как сказал Пауэлл: ФРС внимательно следит за напряжением между жесткими и мягкими данным. Разрыв между укреплением "твердых" данных и обвалом "мягких" продолжает расти...
Знаете ли Вы что такое жесткие и мягкие данные ? Этот график показывает разницу между "жёсткими" (hard) и "мягкими" (soft) экономическими данными.
"Жёсткие" данные (Hard Data) — это фактические экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, промышленное производство и т. д. Они измеряются объективно.
"Мягкие" данные (Soft Data) — это данные на основе опросов, ожиданий и настроений, например, индексы делового и потребительского доверия.
Что здесь важно: Разница между жёсткими и мягкими данными достигла рекордного уровня (как указано в подписи).
Красная и зелёная линии показывают тенденцию этих данных:
Красная линия ("Soft" Survey Data) показывает резкое снижение уровня доверия и ожиданий.
Зелёная линия ("Hard" Data) показывает, что реальные экономические показатели пока остаются более стабильными, но тоже снижаются.
Синий график ("Hope") отражает уровень расхождения между жёсткими и мягкими данными. Его падение в отрицательную зону говорит о том, что настроения ухудшаются быстрее, чем реальные экономические показатели.
Как это интерпретировать: Люди и компании теряют уверенность в экономике (резкое падение мягких данных).
Реальная экономика пока держится, но есть риск, что она начнёт ухудшаться вслед за настроениями.
Такая разница в данных может сигнализировать о надвигающемся экономическом спаде, так как ожидания зачастую предвосхищают реальное замедление экономики.
трактувати можна так: "100 днів пройшло, Трамп балабло".
fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки. До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека. теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки. До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека. теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
В реєстрі буде не залишок на рахунку, а просто номер рахунку.