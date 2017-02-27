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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 кві, 2025 20:29
tester3373 написав: fler написав:
Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
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