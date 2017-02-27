tester3373 написав:
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 кві, 2025 20:29
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
Додано: Чет 01 тра, 2025 09:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Походу потенціал євро вичерпано. Всі вже переварили трампівскі приколи.
Додано: Чет 01 тра, 2025 09:05
Повільне покращення
EUR/USD 1,13
Brent 61 $/bbl
Au 3250 $/ozt
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