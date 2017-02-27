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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11876118771187811879

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування закінчилось Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 59
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
12%
7
41,00-41,50
25%
15
41,50-42,00
27%
16
42,00-42,50
14%
8
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
3%
2
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
5
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:29

  tester3373 написав:
  fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки.
До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує :wink:


ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))

хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Походу потенціал євро вичерпано. Всі вже переварили трампівскі приколи.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:05

Повільне покращення

EUR/USD 1,13
Brent 61 $/bbl
Au 3250 $/ozt
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:14

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Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:13

  ihorsic написав:Походу потенціал євро вичерпано. Всі вже переварили трампівскі приколи.

Пойдем ли к соотношению пары EUR/USD 1,10 в ближайшие 1-2 месяца?
Вот в чем вопрос!
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:39

  ihorsic написав:Походу потенціал євро вичерпано. Всі вже переварили трампівскі приколи.

Але ж можуть бути нові приколи.
Наприклад, загроза війни Китаю з Тайванем.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:45

Victor8, не.
Так и будет болтаться 1,11-1,15

  Бетон написав:

Вот ответьте.
Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают.
Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??

Так как бы деребан народного достояния закончился.
Теперь нужно зафиксировать статус кво.
Мозги у пипла промыты дальше некуда.
Рассказывать, что это как бы совок, но только без гарантированного образования, жилья и пенсии - бесполезно)
Читайте подтверждения под этим постом)
Навуходоносор
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