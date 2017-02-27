fler написав:Пояснюю- це імплементація нашого законодавства до ЄС. Робота щодо вступу кипить. На днях учасники всіх переговорних груп з нашого боку отримали вказівки. До речі, Бетон, ти ж казав, що справно платиш усі податки. То чого тобі перейматися? Нехай нервують ті, хто не сплачує
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека. теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
Вот ответьте. Есть за 6 лет хоть один день, когда не принимают какую-то гадость? Просто не мешают. Или у них миссия уничтожить и закрутить всё вхламину??
Так как бы деребан народного достояния закончился. Теперь нужно зафиксировать статус кво. Мозги у пипла промыты дальше некуда. Рассказывать, что это как бы совок, но только без гарантированного образования, жилья и пенсии - бесполезно) Читайте подтверждения под этим постом)
От хто втрати не відіграв, так це американський долар. Для якого квітень став найгіршим місяцем за останні десятиліття, якщо не все століття. Долар за квітень втратив біля 9% вартості, що співмірно хіба з падінням у 1973 році, коли американська валюта втратила 8% за місяць при президенті Ніксоні. І сталося це в той момент, коли США визнали, що ніякого золотого забезпечення за доларом немає. Зараз діяння Трампа завдали по довірі до американської валюти більшого удару, ніж відміна золотого стандарту. Приємна сторона цієї історії - це продовження падіння ціни на нафту. Проблеми з попитом, а ще й можливі наслідки можливої війни між Індією і Пакистаном, тиснуть на ринок чорного золота. Тим більше, схоже, не витримали нарешті нерви і в саудівського принца. І от вже останній ривок ринка вниз прямо пов’язаний з тим, що Reuters повідомляє, що саудівці більше не будуть стримуватись і намагатись стояти проти вітру, утримуючи ціни обмеженнями на видобуток нафти, а почнуть по-дорослому боротися за долю ринку. І от вже барель бренту нирнув нижче $60, змушуючи нас із посмішкою уявляти ті ціни, за якими росіяни продають свою нафту. Щоправда, ранок п’ятниці вартість барелю бренту вийшов на рівень $62, трохи відбившись після того, як Дональд Трамп знову допоміг своєму другу Володимиру, атакувавши нафту з Ірану і погрожуючи тим, хто цю нафту куплятиме. А допомога росіянам точно не завадить. Тим більше, що самі росіяни вже на весь світ говорять про свою рецесію і збільшують можливі дефіцити бюджету, виходячи як із стану економіки, так і стану ринку нафти. І єдина незрозумілість — це російський рубль, що вперто тримається позначки «біля 80 рублів за долар» наче хтось щось знає і Путін розповідає своїм друзям, що скоро точно домовиться. А може просто в Росії акція «рубль по 80» до 80-ї річниці перемоги. Хто цих росіян зрозуміє.
Ще одним ньюзмейкером став Нафтогаз. Який непомітно перетворився останнім часом на основний об'єкт російських атак, принаймні поки вони били по енергетиці. Компанія обрала нового голову правління, причому зробила це згідно з високими стандартами, довівши, що корпоративне управління може працювати, щоб там не скиглили українські популісти, яким дуже не подобаються люди із високою зарплатнею. У фінал конкурсу вийшли два сильних претенденти, обійшлося без дитячих друзів і лижних інструкторів, кумів і продавців з кіосків біля вокзалу. Прямо було не схоже на конкурс в Україні. В результаті перемогу отримав Сергій Корецький, що фактично пішов на підвищення з Укрнафти, де за останні кілька років продемонстрував вражаючі результати. Спричинивши унікальну ситуацію, коли держава виявилася більш ефективним управлінцем, ніж приватні акціонери. Хоча звісно, вони були дуже «приватні» і це не могло не вплинути. А всередині України, схоже, поступово завершується посівна. І залишилось досіяти тільки на півночі, а отже, потреби аграріїв у гривневій готівці поступово скорочуються. Як результат, курс гривні трошки послабився, а різниця між офіційним і чорним валютним ринком трохи зменшилась. Останнє, можливо, відображає і зменшення перетоку в євро на тлі певного заспокоєння світових ринків. І ранок п’ятниці курс на міжбанківському ринку складає 41,65 грн за долар, а на вуличному ринку — 41,5.