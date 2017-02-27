От хто втрати не відіграв, так це американський долар. Для якого квітень став найгіршим місяцем за останні десятиліття, якщо не все століття. Долар за квітень втратив біля 9% вартості, що співмірно хіба з падінням у 1973 році, коли американська валюта втратила 8% за місяць при президенті Ніксоні. І сталося це в той момент, коли США визнали, що ніякого золотого забезпечення за доларом немає. Зараз діяння Трампа завдали по довірі до американської валюти більшого удару, ніж відміна золотого стандарту. Приємна сторона цієї історії - це продовження падіння ціни на нафту. Проблеми з попитом, а ще й можливі наслідки можливої війни між Індією і Пакистаном, тиснуть на ринок чорного золота. Тим більше, схоже, не витримали нарешті нерви і в саудівського принца. І от вже останній ривок ринка вниз прямо пов’язаний з тим, що Reuters повідомляє, що саудівці більше не будуть стримуватись і намагатись стояти проти вітру, утримуючи ціни обмеженнями на видобуток нафти, а почнуть по-дорослому боротися за долю ринку. І от вже барель бренту нирнув нижче $60, змушуючи нас із посмішкою уявляти ті ціни, за якими росіяни продають свою нафту. Щоправда, ранок п’ятниці вартість барелю бренту вийшов на рівень $62, трохи відбившись після того, як Дональд Трамп знову допоміг своєму другу Володимиру, атакувавши нафту з Ірану і погрожуючи тим, хто цю нафту куплятиме. А допомога росіянам точно не завадить. Тим більше, що самі росіяни вже на весь світ говорять про свою рецесію і збільшують можливі дефіцити бюджету, виходячи як із стану економіки, так і стану ринку нафти. І єдина незрозумілість — це російський рубль, що вперто тримається позначки «біля 80 рублів за долар» наче хтось щось знає і Путін розповідає своїм друзям, що скоро точно домовиться. А може просто в Росії акція «рубль по 80» до 80-ї річниці перемоги. Хто цих росіян зрозуміє.