Додано: Нед 04 тра, 2025 13:26

sailed написав: Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.



Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання. Україні загрожує дефолт: країна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію боргу в розмірі $2,6 млрд, — FT посилається на Мінфінансів України.Якщо до кінця травня домовитися все-таки теж не вдасться - постане питання про оголошення дефолту, пише видання.

Знову вирішив витратити певну кількість свого часу для вивчення цього та інших питань і ось мої висновки:На даний час наш держборг складає 169 млрд баксів це біля 93% нашого валового продукту МВФ прогнозує що до кінця року він зросте до 110%, а 100% це вже класичний тривожний сигнал бо 70% допомоги це кредити з відсотками.Ретроспектива не тішить: 2021-48,9%, 2022-77,7%, 2023-82,3%, 2024 89,8%.Враховуючи нинішню ситуацію іншого рішення ніж реструктуризувати борги немає. І це мінус бо ми можемо витримати ще одну максимум дві реструктуризації а далі будуть проблеми з новими позичками якщо не зможемо виплачувати відсотки та тіло кредитів. І так вже маємо, якщо прикинути кількість населення, то борги приблизно 7000 доларів з кожного українця включаючи дітей та пенсіонерів.За нинішньої економічної ситуації якби раптом закінчились війна ми спроможні при розвитку економіки віддавати 3-4 млрд на рік тобто борг прийдеться сплачувати протягом 40-45 роківТепер щодо можливого дефолту по ВВП варрантам. Цей податок на зростання економіки ( якщо вище 3%) ввів уряд Яценюка аж до 2041 року !!! У 2023, як не смішно після падіння на 28,8% у 2022-му, у нас получився на фоні цього каркаломного падіння ріст у 5,3% отже виникла заборгованість у 600 млн по варрантам. Якщо не вдасться домовитись можливий технічний дефолт але ми маємо якби і форсмажорні обставини. Але навіть якщо він і станеться то істотного впливу на внутрішню економіку не буде, це лише негативно вплине на відносини зі Світовим банком, ЄБРР, урядами країн які надають нам кредитиІ ще один цікавий, але неприємний нюанс чомусь МВФ вважає позики за замороженими активами мордора кредитами, а не грантами, я особисто проти цього, а Ви?Трішки по газу бо і тут назріває на мій погляд проблема. У нас наразі рекордна мінімальні кількість газу у сховищах – 5,4 млрд, тобто це нуль якщо не мінус бо це той мінімум який вже не викачати.Для наступного сезону треба закачати 8 млрд власного видобуту плюс і закупити 4,5-5 млрд додатково по імпорту. На це все потрібно близько 2 млрд євро, нафтогаз виклянчив 0,4 млрд у ЄБРР та Норвежських друзів і … все – стоїмо. А це проблема бо газ не привезти вагонами і не покласти біля ТЕЦ ТЕС гіркою, треба качати а більш ніж прокачати 25 млн на добу не спроможна наша ГТС і це проблема – його досі не качають !!! Більше того рашисти 40% газовидобутку нашого знищили. Чи зможемо ми його швиденько відновити – питання а якщо і зможемо то де гарантія що це не продовжиться?Про електрику не пишу бо не маю часу але відключення на носі адже атомні енергоблоки будуть по черзі ставати на ремонти і навіть новина що з 1 липня в нас буде напруга як і в ЄС 230 вольт не надто втішає перед можливими блекаутамиА тепер плавно переходимо до того чи потрібен і чи вигідний нам мир навіть на не дуже прийнятних умовах на даний момент часу. Чому за?1.Гинуть люди як і військові так і цивільні. За останніх два роки маємо вимушену ганебну ситуацію з бусифікацією, це напевне найбільший про.об нашої влади. СЗЧ, дезертирство навіть на нашому форумі є персонаж який це зробив не маючи для цього жодних законних підстав. За даними ДБР щомісяця відкривається 16-18 тис. впроваджень, а реально цих випадків значно більше. Наскільки не знаю нехай хоча би 22 тис. + втрати блиько 30 тис. а набрати не можемо навіть 30 тис. Ким воювати? Нещодавно мордор підписав з іраном договір про всеосяжну допомогу, що буде якщо і звідти поїдуть солдати як і з північної Кореї? Наші партнери готові допомагати фінансово, трішки зброєю, а от військових від них точно не буде. А у нас втрати і нікчемна бусифікація.2.Знищення критичної інфраструктури яка і близько не встигає відновитися.3. Поступова втрата територій.4. Знищення житла пересічних, соціальна напруга5. Знищення промисловості як приватного так і державних секторів6. Несприятливий прогноз по майбутньому врожаю.Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!