tester3373 написав:
ну раньше нужно было все банки хакнуть что бы узнать сколько денег у человека.
теперь достаточно будет хакнуть один реестр. как бы прогресс )))
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 кві, 2025 20:29
хакнути банки щоб дізнатися скільки грошей в людини? що за маячню ви несете?
Додано: Чет 01 тра, 2025 09:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Походу потенціал євро вичерпано. Всі вже переварили трампівскі приколи.
Додано: Чет 01 тра, 2025 09:05
Повільне покращення
EUR/USD 1,13
Brent 61 $/bbl
Au 3250 $/ozt
Додано: Чет 01 тра, 2025 11:14
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Україна та США підписали угоду про корисні копалини: деталі документа
Додано: Чет 01 тра, 2025 16:13
Додано: Чет 01 тра, 2025 19:39
Додано: Чет 01 тра, 2025 19:45
Victor8, не.
Так и будет болтаться 1,11-1,15
Так как бы деребан народного достояния закончился.
Теперь нужно зафиксировать статус кво.
Мозги у пипла промыты дальше некуда.
Рассказывать, что это как бы совок, но только без гарантированного образования, жилья и пенсии - бесполезно)
Читайте подтверждения под этим постом)
Додано: П'ят 02 тра, 2025 00:46
Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й знову трохи посміятися, трохи подумати
для доступу до статті треба ввести email
Додано: Нед 04 тра, 2025 13:26
Про дефолт, газ та мир
Знову вирішив витратити певну кількість свого часу для вивчення цього та інших питань і ось мої висновки:
На даний час наш держборг складає 169 млрд баксів це біля 93% нашого валового продукту МВФ прогнозує що до кінця року він зросте до 110%, а 100% це вже класичний тривожний сигнал бо 70% допомоги це кредити з відсотками.
Ретроспектива не тішить: 2021-48,9%, 2022-77,7%, 2023-82,3%, 2024 89,8%.
Враховуючи нинішню ситуацію іншого рішення ніж реструктуризувати борги немає. І це мінус бо ми можемо витримати ще одну максимум дві реструктуризації а далі будуть проблеми з новими позичками якщо не зможемо виплачувати відсотки та тіло кредитів. І так вже маємо, якщо прикинути кількість населення, то борги приблизно 7000 доларів з кожного українця включаючи дітей та пенсіонерів.
За нинішньої економічної ситуації якби раптом закінчились війна ми спроможні при розвитку економіки віддавати 3-4 млрд на рік тобто борг прийдеться сплачувати протягом 40-45 років
Тепер щодо можливого дефолту по ВВП варрантам. Цей податок на зростання економіки ( якщо вище 3%) ввів уряд Яценюка аж до 2041 року !!! У 2023, як не смішно після падіння на 28,8% у 2022-му, у нас получився на фоні цього каркаломного падіння ріст у 5,3% отже виникла заборгованість у 600 млн по варрантам. Якщо не вдасться домовитись можливий технічний дефолт але ми маємо якби і форсмажорні обставини. Але навіть якщо він і станеться то істотного впливу на внутрішню економіку не буде, це лише негативно вплине на відносини зі Світовим банком, ЄБРР, урядами країн які надають нам кредити
І ще один цікавий, але неприємний нюанс чомусь МВФ вважає позики за замороженими активами мордора кредитами, а не грантами, я особисто проти цього, а Ви?
Трішки по газу бо і тут назріває на мій погляд проблема. У нас наразі рекордна мінімальні кількість газу у сховищах – 5,4 млрд, тобто це нуль якщо не мінус бо це той мінімум який вже не викачати.Для наступного сезону треба закачати 8 млрд власного видобуту плюс і закупити 4,5-5 млрд додатково по імпорту. На це все потрібно близько 2 млрд євро, нафтогаз виклянчив 0,4 млрд у ЄБРР та Норвежських друзів і … все – стоїмо. А це проблема бо газ не привезти вагонами і не покласти біля ТЕЦ ТЕС гіркою, треба качати а більш ніж прокачати 25 млн на добу не спроможна наша ГТС і це проблема – його досі не качають !!! Більше того рашисти 40% газовидобутку нашого знищили. Чи зможемо ми його швиденько відновити – питання а якщо і зможемо то де гарантія що це не продовжиться?
Про електрику не пишу бо не маю часу але відключення на носі адже атомні енергоблоки будуть по черзі ставати на ремонти і навіть новина що з 1 липня в нас буде напруга як і в ЄС 230 вольт не надто втішає перед можливими блекаутами
А тепер плавно переходимо до того чи потрібен і чи вигідний нам мир навіть на не дуже прийнятних умовах на даний момент часу. Чому за?
1.Гинуть люди як і військові так і цивільні. За останніх два роки маємо вимушену ганебну ситуацію з бусифікацією, це напевне найбільший про.об нашої влади. СЗЧ, дезертирство навіть на нашому форумі є персонаж який це зробив не маючи для цього жодних законних підстав. За даними ДБР щомісяця відкривається 16-18 тис. впроваджень, а реально цих випадків значно більше. Наскільки не знаю нехай хоча би 22 тис. + втрати блиько 30 тис. а набрати не можемо навіть 30 тис. Ким воювати? Нещодавно мордор підписав з іраном договір про всеосяжну допомогу, що буде якщо і звідти поїдуть солдати як і з північної Кореї? Наші партнери готові допомагати фінансово, трішки зброєю, а от військових від них точно не буде. А у нас втрати і нікчемна бусифікація.
2.Знищення критичної інфраструктури яка і близько не встигає відновитися.
3. Поступова втрата територій.
4. Знищення житла пересічних, соціальна напруга
5. Знищення промисловості як приватного так і державних секторів
6. Несприятливий прогноз по майбутньому врожаю.
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!
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