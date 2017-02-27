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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11877118781187911880

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 8
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
25%
2
41,50-42,00
50%
4
42,00-42,50
13%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
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0
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:44

Не той ВОС головного мозку!

  Hotab написав:Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22.
І це пише військовий!!!
Який мав в перші хвилини повномасштабки ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, а не міняти бабло!!!
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:52

З дивану - ми наближали перемогу, як могли!))

  Василь-Рівне написав:і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу
... бо так гарно і спокійно писати з дивану))
Не ламайте кайф!
Так? ;)
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З нами з: 18.03.21
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8
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