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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 тра, 2025 19:44
Hotab написав:
Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22.
І це пише військовий!!!
Який мав в перші хвилини повномасштабки ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, а не міняти бабло!!!
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Додано: Нед 04 тра, 2025 19:52
Василь-Рівне написав:
і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу
... бо так гарно і спокійно писати з дивану))
Не ламайте кайф!
Так?
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