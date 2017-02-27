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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 тра, 2025 07:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
То що купляти доллар чи євро?
Додано: Пон 05 тра, 2025 08:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На жаль такої опції в нас немає. Максимум це короткострокове перемир'я щоб розпродати всі свої активи, закупити долар і виїхати в країну НАТО.
Особисто я боюсь перемир'я більше ніж поточної війни.
P.S. вважаю, що долар рік-два полежить на дні, а далі, як приберуть Трампа, він взлетить відносно інших валют.
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
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