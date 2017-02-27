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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 тра, 2025 07:49
То що купляти доллар чи євро?
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Investor_K
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Додано: Пон 05 тра, 2025 08:40
Василь-Рівне написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умови
На жаль такої опції в нас немає. Максимум це короткострокове перемир'я щоб розпродати всі свої активи, закупити долар і виїхати в країну НАТО.
Особисто я боюсь перемир'я більше ніж поточної війни.
P.S. вважаю, що долар рік-два полежить на дні, а далі, як приберуть Трампа, він взлетить відносно інших валют.
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 05 тра, 2025 12:16
Дюрі-бачі написав:
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
по 3300
серьезно?)))))
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Олежан
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:23
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Ірина_
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:37
Олежан написав: Дюрі-бачі написав:
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
по 3300
серьезно?)))))
свого часу я так про біткон вважав...
пару знайомих майніли, потім продали обладнання та наскірдоване при курсі 12000...
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:43
Slon_Nosov написав: Олежан написав: Дюрі-бачі написав:
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
по 3300
серьезно?)))))
свого часу я так про біткон вважав...
пару знайомих майніли, потім продали обладнання та наскірдоване при курсі 12000...
только золото можно майнить еще лет 500
а биток существенно ограничен
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Олежан
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Додано: Пон 05 тра, 2025 16:09
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
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apblooder
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