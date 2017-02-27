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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11877118781187911880

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 15
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 07:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

То що купляти доллар чи євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 08:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умови

На жаль такої опції в нас немає. Максимум це короткострокове перемир'я щоб розпродати всі свої активи, закупити долар і виїхати в країну НАТО.
Особисто я боюсь перемир'я більше ніж поточної війни.
P.S. вважаю, що долар рік-два полежить на дні, а далі, як приберуть Трампа, він взлетить відносно інших валют.
А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко

по 3300
серьезно?)))))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:23

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:37

  Олежан написав:
  Дюрі-бачі написав:А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко

по 3300
серьезно?)))))


свого часу я так про біткон вважав... :roll:
пару знайомих майніли, потім продали обладнання та наскірдоване при курсі 12000...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:43

  Slon_Nosov написав:
  Олежан написав:
  Дюрі-бачі написав:А в ідеалі б зараз закуповувати золото, тільки це досить важко

по 3300
серьезно?)))))


свого часу я так про біткон вважав... :roll:
пару знайомих майніли, потім продали обладнання та наскірдоване при курсі 12000...


только золото можно майнить еще лет 500
а биток существенно ограничен :roll:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:09

?

купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
apblooder
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:41

  apblooder написав:купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?

товар має обмежений час зберігання
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 18:32

  Дюрі-бачі написав:
  apblooder написав:купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?

товар має обмежений час зберігання

Сіль вічна! Патрони....
ihorsic
 
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