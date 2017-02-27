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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:11
flysoulfly написав: apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?
Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:22
moveton написав: flysoulfly написав: apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?
Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит
А що пояснювати?
Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите...
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця)
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