Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:11
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:22
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
А що пояснювати?
Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите...
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця)
Додано: Пон 05 тра, 2025 22:12
а попробуете продать в и-нете -- Вас сразу "возьмут на карандаш" налоговая с финмоном (ролики об этом записывают и выкладывают на ю-тубе "все, кому не лень")! Так что, товар должен быть ликвидным, а ликвиднее баксов/евро/фунтов (кому что практичнее, ведь валюта - тоже товар!) - пока ничего не придумали. Недавно Эрик Н. "разложил все по полочкам" в своем ролике на ю-тубе (если слушать критически, НЕ воспринимая все 100% сказанного им "за чистую монету").
p.s. Недавно узнал, что у патронов (даже при бережном хранении) - ограниченный срок годности: порох теряет свои свойства!?
Додано: Пон 05 тра, 2025 23:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
я щось не зрозумів, що з курсом сьогодні, чому він так впав і чому на форумі з цього приводу нічого?
ПС Схоже то якісь глюки графіків.
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