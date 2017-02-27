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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11879118801188111882>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 21
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
48%
10
42,00-42,50
19%
4
42,50-43,00
10%
2
43,00-43,50
0
0
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45,50-46,00
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46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:11

  flysoulfly написав:
  apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?

Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:22

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?

Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит 8)

А що пояснювати?

Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите... :mrgreen:
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця) :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:12

  Дюрі-бачі написав:
  apblooder написав:купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?

товар має обмежений час зберігання


а попробуете продать в и-нете -- Вас сразу "возьмут на карандаш" налоговая с финмоном (ролики об этом записывают и выкладывают на ю-тубе "все, кому не лень")! Так что, товар должен быть ликвидным, а ликвиднее баксов/евро/фунтов (кому что практичнее, ведь валюта - тоже товар!) - пока ничего не придумали. Недавно Эрик Н. "разложил все по полочкам" в своем ролике на ю-тубе (если слушать критически, НЕ воспринимая все 100% сказанного им "за чистую монету").
p.s. Недавно узнал, что у патронов (даже при бережном хранении) - ограниченный срок годности: порох теряет свои свойства!?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 23:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я щось не зрозумів, що з курсом сьогодні, чому він так впав і чому на форумі з цього приводу нічого?
ПС Схоже то якісь глюки графіків.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:36

  Василь-Рівне написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!

Василю, чи знаєш, хто є песиміст?
Добре поінформований оптиміст.
Мали шанс на перемогу у 2022.

Я більше скажу.
Без докорінної зміни системи у мене великі сумніви щодо існування України де-факто.
А це можливо лише через примус і диктатуру.
Тут шанс на сильну державу - і демократію був втрачений у 2004.
І не факт, що та диктатура допоможе.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:50

  Навуходоносор написав:
  Василь-Рівне написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!

Василю, чи знаєш, хто є песиміст?
Добре поінформований оптиміст.
Мали шанс на перемогу у 2022.

Я більше скажу.
Без докорінної зміни системи у мене великі сумніви щодо існування України де-факто.
А це можливо лише через примус і диктатуру.
Тут шанс на сильну державу - і демократію був втрачений у 2004.
І не факт, що та диктатура допоможе.

Зміна потрібна. Але диктатура - це Біларусь-2, це шлях в нікуди.

як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:01

  Shaman написав:як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс 8)

опача, нові методички і внєшнєє управлєніє - уже ок?
а ще недавно, коли медведчуковські помийки писділи про "управлєніє" - це була зрада зрадна ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06

  Shaman написав:Зміна потрібна. Але диктатура - це Біларусь-2, це шлях в нікуди.

як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс 8)

Я воздержусь от оценки таких перспектив, но должен заметить, что одно другого не исключает. Та же Беларусь прекрасный пример сочетания диктатуры с внешним управлением.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:41

Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
:? завтра ж там sale
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:01

  flysoulfly написав:Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
:? завтра ж там sale

Де ви отримуєте новини про сейл? В додатку нуль інфи.
Hotab
 
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