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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:11
flysoulfly написав: apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?
Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:22
moveton написав: flysoulfly написав: apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
купуйте магазини, навіщо ті товари?
Долларчик недавно проговорился, что своего магазина, наоборот, сдыхался. Он пояснит
А що пояснювати?
Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите...
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця)
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Додано: Пон 05 тра, 2025 22:12
Дюрі-бачі написав: apblooder написав:
купуйте товари в магазині навіщо та валюта ?
товар має обмежений час зберігання
а попробуете продать в и-нете -- Вас сразу "возьмут на карандаш" налоговая с финмоном (ролики об этом записывают и выкладывают на ю-тубе "все, кому не лень")! Так что, товар должен быть ликвидным, а ликвиднее баксов/евро/фунтов (кому что практичнее, ведь валюта - тоже товар!) - пока ничего не придумали. Недавно Эрик Н. "разложил все по полочкам" в своем ролике на ю-тубе (если слушать критически, НЕ воспринимая все 100% сказанного им "за чистую монету").
p.s. Недавно узнал, что у патронов (даже при бережном хранении) - ограниченный срок годности: порох теряет свои свойства!?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 23:37
я щось не зрозумів, що з курсом сьогодні, чому він так впав і чому на форумі з цього приводу нічого?
ПС Схоже то якісь глюки графіків.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 10:36
Василь-Рівне написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!
Василю, чи знаєш, хто є песиміст?
Добре поінформований оптиміст.
Мали шанс на перемогу у 2022.
Я більше скажу.
Без докорінної зміни системи у мене великі сумніви щодо існування України де-факто.
А це можливо лише через примус і диктатуру.
Тут шанс на сильну державу - і демократію був втрачений у 2004.
І не факт, що та диктатура допоможе.
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Навуходоносор
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Додано: Вів 06 тра, 2025 10:50
Навуходоносор написав: Василь-Рівне написав:
Напевне тому ЗЕ і команда активно просуває ідею миру за будь яких умов, правильно це чи ні час покаже, але щось в мене як у вродженого оптиміста всередині зламалось. Але не дивлячись ні нащо нам потрібно працювати, допомагати ЗСУ і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!! Не претендую на 100% істину, це просто мої думки підтверджені тими фактами які є у відкритому для пересічних доступу які я вирішив висвітлити тут. Всім добра!
Василю, чи знаєш, хто є песиміст?
Добре поінформований оптиміст.
Мали шанс на перемогу у 2022.
Я більше скажу.
Без докорінної зміни системи у мене великі сумніви щодо існування України де-факто.
А це можливо лише через примус і диктатуру.
Тут шанс на сильну державу - і демократію був втрачений у 2004.
І не факт, що та диктатура допоможе.
Зміна потрібна. Але диктатура - це Біларусь-2, це шлях в нікуди.
як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:01
Shaman написав:
як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс
опача, нові методички і внєшнєє управлєніє - уже ок?
а ще недавно, коли медведчуковські помийки писділи про "управлєніє" - це була зрада зрадна ))
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:06
Shaman написав:
Зміна потрібна. Але диктатура - це Біларусь-2, це шлях в нікуди.
як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс
Я воздержусь от оценки таких перспектив, но должен заметить, что одно другого не исключает. Та же Беларусь прекрасный пример сочетания диктатуры с внешним управлением.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:41
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:01
flysoulfly написав:
Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
завтра ж там sale
Де ви отримуєте новини про сейл? В додатку нуль інфи.
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