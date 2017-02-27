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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 21
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Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:06

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс 8)

опача, нові методички і внєшнєє управлєніє - уже ок?
а ще недавно, коли медведчуковські помийки писділи про "управлєніє" - це була зрада зрадна ))

є важливий нюанс - чиє зовнішнє керування. ;)

якщо США (приклади - Німеччина, Корея, Японія) - то ок. а якщо диктатура (в першу черга радянсько/російська) - то не ок (приклади - Куба, КНДР) 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:23

  Shaman написав:є важливий нюанс - чиє зовнішнє керування. ;)
якщо США (приклади - Німеччина, Корея, Японія) - то ок.

вітаю, ти став медведчуковською пропутінською підстилкою,
саме про таке управлєніє вони роками талдичили.
sergey_stasyuk555
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