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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:06
sergey_stasyuk555 написав: Shaman написав:
як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс
опача, нові методички і внєшнєє управлєніє - уже ок?
а ще недавно, коли медведчуковські помийки писділи про "управлєніє" - це була зрада зрадна ))
є важливий нюанс - чиє зовнішнє керування.
якщо США (приклади - Німеччина, Корея, Японія) - то ок. а якщо диктатура (в першу черга радянсько/російська) - то не ок (приклади - Куба, КНДР)
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Додано: Вів 06 тра, 2025 16:58
Hotab написав: flysoulfly написав:
Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
завтра ж там sale
Де ви отримуєте новини про сейл? В додатку нуль інфи.
Мені касирка ще на тому тижні казала, що в середу курсопад.
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