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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11879118801188111882

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 23
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
13%
3
41,50-42,00
48%
11
42,00-42,50
17%
4
42,50-43,00
9%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:06

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:як варіант, зовнішнє керування США або Європи - але тут же вибіжить купа - ні, ні, так не можна. тобто диктатура можна, а зовнішнє керування - ні - такий от парадокс 8)

опача, нові методички і внєшнєє управлєніє - уже ок?
а ще недавно, коли медведчуковські помийки писділи про "управлєніє" - це була зрада зрадна ))

є важливий нюанс - чиє зовнішнє керування. ;)

якщо США (приклади - Німеччина, Корея, Японія) - то ок. а якщо диктатура (в першу черга радянсько/російська) - то не ок (приклади - Куба, КНДР) 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:58

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
:? завтра ж там sale

Де ви отримуєте новини про сейл? В додатку нуль інфи.

Мені касирка ще на тому тижні казала, що в середу курсопад.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 19:48

  sergey_sryvkin написав:
  Hotab написав:
  flysoulfly написав:Raiff купує онлайн 41.39 нахіба?
:? завтра ж там sale

Де ви отримуєте новини про сейл? В додатку нуль інфи.

Мені касирка ще на тому тижні казала, що в середу курсопад.


пришло сообщение: "7 травня купуйте валюту за найкращим курсом із валютним курсопадом від Райфу..." (через MyRaif)
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