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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22
Успіх написав:
Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите...
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця)
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
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Додано: Сер 07 тра, 2025 13:47
Visky написав:
спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу
Ну, тоді беремо у франшизу)) - "все за вас роблять, а ви лише рахуєте бабло!"
Можна "водомат" взяти - 20К/міс "середня" прибутковість!
А можна і магазин з продуктами...
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