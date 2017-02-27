Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
Додано: Сер 07 тра, 2025 21:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так що по курсу Райфа було по факту? Вигідно?
Бо часу не було навіть застосунок відкрити.
Буду чекати наступний курсопад від них.
А поки де краще прилаштувати кілька сот тисяч, щоб були у вільному доступі на випадок раптового шаленого росту курсу.
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
може збрехали?
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
|