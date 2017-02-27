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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11879118801188111882

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

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Більше 47,00
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2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22

  Успіх написав:Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите... :mrgreen:
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця) :lol: :mrgreen:
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 21:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що по курсу Райфа було по факту? Вигідно?
Бо часу не було навіть застосунок відкрити.
Буду чекати наступний курсопад від них.
А поки де краще прилаштувати кілька сот тисяч, щоб були у вільному доступі на випадок раптового шаленого росту курсу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 07:46

Hotab евро було по 47.22 ,трохи прикупила.Про долар не помятаю :(
larynya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:В квітні ...$ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було...
може збрехали?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  GALeon написав:може збрехали?
може й збрехали. Хоча в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
Дюрі-бачі
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