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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22
Успіх написав:
Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите...
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця)
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
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Visky
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Додано: Сер 07 тра, 2025 21:36
Так що по курсу Райфа було по факту? Вигідно?
Бо часу не було навіть застосунок відкрити.
Буду чекати наступний курсопад від них.
А поки де краще прилаштувати кілька сот тисяч, щоб були у вільному доступі на випадок раптового шаленого росту курсу.
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Hotab
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Додано: Чет 08 тра, 2025 07:46
Hotab
евро було по 47.22 ,трохи прикупила.Про долар не помятаю
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larynya
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Додано: Чет 08 тра, 2025 08:20
В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 08 тра, 2025 08:40
Дюрі-бачі написав:В квітні ...$ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було...
може збрехали?
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GALeon
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Додано: Чет 08 тра, 2025 08:47
GALeon написав:
може збрехали?
може й збрехали. Хоча в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:01
Дюрі-бачі написав:
В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
таке питання з * - а куди банки мають подіти старі купюри?...
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Shaman
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:22
Shaman написав:
а куди банки мають подіти старі купюри?...
Як у всьому цивілізованому у світі: відправити в США
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Дюрі-бачі
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