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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11880118811188211883>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 25
40,00-40,50
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0
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4%
1
41,00-41,50
16%
4
41,50-42,00
48%
12
42,00-42,50
16%
4
42,50-43,00
8%
2
43,00-43,50
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46,50-47,00
0
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Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22

  Успіх написав:Якщо хочете сидіти, як "пес на ланцюгу", то відкривайте свій магазин...
А як же найняти найманих працівників - скажете ви?
Ну-ну, відкривайте - там побачите... :mrgreen:
Як мінімум - будете нянькою для них, а як максимум - буде недостача, чи підпихання/продавання свого товару(товару продавця) :lol: :mrgreen:
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 21:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так що по курсу Райфа було по факту? Вигідно?
Бо часу не було навіть застосунок відкрити.
Буду чекати наступний курсопад від них.
А поки де краще прилаштувати кілька сот тисяч, щоб були у вільному доступі на випадок раптового шаленого росту курсу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 07:46

Hotab евро було по 47.22 ,трохи прикупила.Про долар не помятаю :(
larynya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дюрі-бачі написав:В квітні ...$ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було...
може збрехали?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  GALeon написав:може збрехали?
може й збрехали. Хоча в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:01

  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти

таке питання з * - а куди банки мають подіти старі купюри?...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а куди банки мають подіти старі купюри?...

Як у всьому цивілізованому у світі: відправити в США
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:59

  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти


НЕ знаю, НЕ знаю, я уже больше года работаю с Райфом: покупал и на текущий, и на депозит, клал на счет зелень (через депозит, правда), НО снимал (заказывая минимум за 1 рабочий день) - синие, с номерами подряд!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Україна може відійти від долара та посилити прив’язку гривні до євро, – голова Нацбанку 

Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі «геополітичних перестановок», - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він навів кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них, зокрема, потенційний вступ України до ЄС, посилення ролі Євросоюзу в забезпеченні української обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі.

«Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки», – наголосив Пишний.

Утім, наголошує він, усе залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.

https://censor.net/n3551054
GALeon
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