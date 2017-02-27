Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 тра, 2025 01:22
Це не максимум, це ще що... У знайомої напочатку 2000 найманці виявилися кримінальниками: спочатку грошова і товарна недостача, потім - вивіз товару з підпалом складу, імітацією згорання товару
Додано: Сер 07 тра, 2025 21:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так що по курсу Райфа було по факту? Вигідно?
Бо часу не було навіть застосунок відкрити.
Буду чекати наступний курсопад від них.
А поки де краще прилаштувати кілька сот тисяч, щоб були у вільному доступі на випадок раптового шаленого росту курсу.
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
може збрехали?
Додано: Чет 08 тра, 2025 08:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:01
Додано: Чет 08 тра, 2025 10:22
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 08 тра, 2025 11:59
НЕ знаю, НЕ знаю, я уже больше года работаю с Райфом: покупал и на текущий, и на депозит, клал на счет зелень (через депозит, правда), НО снимал (заказывая минимум за 1 рабочий день) - синие, с номерами подряд!
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Україна може відійти від долара та посилити прив’язку гривні до євро, – голова Нацбанку
Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі «геополітичних перестановок», - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Він навів кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них, зокрема, потенційний вступ України до ЄС, посилення ролі Євросоюзу в забезпеченні української обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі.
«Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки», – наголосив Пишний.
Утім, наголошує він, усе залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.
Зараз переглядають цей форум: asti і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|