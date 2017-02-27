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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11880118811188211883

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 25
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
16%
4
41,50-42,00
48%
12
42,00-42,50
16%
4
42,50-43,00
8%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51

  Дюрі-бачі написав: в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
стрічка? банку ФРС чи сусідньої каси?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:53

  larynya написав:евро було по 47.22 ,трохи прикупила

В Укргаз вчора було 47.20

Сьогодні 47.15-47.20 банках в десяти
flysoulfly
 
Повідомлень: 5868
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:36

  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Без замовлення зазвичай видають білими))
asti
 
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