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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51
Дюрі-бачі написав:
в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
стрічка? банку ФРС чи сусідньої каси?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:53
larynya написав:
евро було по 47.22 ,трохи прикупила
В Укргаз вчора було 47.20
Сьогодні 47.15-47.20 банках в десяти
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:36
Дюрі-бачі написав:
В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Без замовлення зазвичай видають білими))
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