RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11880118811188211883

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.9 5 26
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
15%
4
41,50-42,00
50%
13
42,00-42,50
15%
4
42,50-43,00
8%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51

  Дюрі-бачі написав: в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
стрічка? банку ФРС чи сусідньої каси?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:53

  larynya написав:евро було по 47.22 ,трохи прикупила

В Укргаз вчора було 47.20

Сьогодні 47.15-47.20 банках в десяти
flysoulfly
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:36

  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Без замовлення зазвичай видають білими))
asti
 
Повідомлень: 4364
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Без замовлення зазвичай видають білими))

Раніше (в січні - березні) видавали синіми, а от в квітні сині "закінчилися"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5361
З нами з: 29.07.22
Подякував: 850 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:58

flysoulflyhttps://www.ukrgasbank.com/kurs/?date=07.05.2025
larynya
 
Повідомлень: 40
З нами з: 23.02.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:42

  larynya написав:Hotab евро було по 47.22 ,трохи прикупила.Про долар не помятаю :(

Дякую)
Він саме і цікавить
Hotab
 
Повідомлень: 15016
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
  #<1 ... 11880118811188211883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3604, 3605, 3606
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36050 37594346
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 тра, 2025 17:31
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2130 13424795
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 кві, 2025 19:09
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23344726
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (606)
08.05.2025 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.