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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11880118811188211883

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 29
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
14%
4
41,50-42,00
52%
15
42,00-42,50
14%
4
42,50-43,00
7%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51

  Дюрі-бачі написав: в Газбанку при мені вскрили нову пачку зі стрічкою, а там сірі...
стрічка? банку ФРС чи сусідньої каси?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:53

  larynya написав:евро було по 47.22 ,трохи прикупила

В Укргаз вчора було 47.20

Сьогодні 47.15-47.20 банках в десяти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:36

  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Без замовлення зазвичай видають білими))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Без замовлення зазвичай видають білими))

Раніше (в січні - березні) видавали синіми, а от в квітні сині "закінчилися"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 15:58

flysoulflyhttps://www.ukrgasbank.com/kurs/?date=07.05.2025
larynya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:42

  larynya написав:Hotab евро було по 47.22 ,трохи прикупила.Про долар не помятаю :(

Дякую)
Він саме і цікавить
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 10:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Дякую)
Він саме і цікавить


Чому цікавитесь баксом, а не євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 14:45

  asti написав:
  Дюрі-бачі написав:В квітні куплену валюту (50 тис. на картку) видали старими $ в Приваті, Райфайзені і Газбанку, синіх в касі не було. Схоже знову почали економити на завезенні свіжої валюти
Без замовлення зазвичай видають білими))

Зато примат кассы без питань купують любі купюри дорожче чем оптовіе обменки
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а куди банки мають подіти старі купюри?...

Як у всьому цивілізованому у світі: відправити в США

але це ж коштує грошей. ааа, зрозумів - у банків багато грошей :D
Shaman
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