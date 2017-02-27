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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11881118821188311884

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.7 5 29
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
14%
4
41,50-42,00
52%
15
42,00-42,50
14%
4
42,50-43,00
7%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
2
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03

  lamal написав:Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же

У хотаба може бути інша мотивація
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давно не дивилися звіти
Shaman
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