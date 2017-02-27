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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03
lamal написав:
Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же
У хотаба може бути інша мотивація
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Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07
давно не дивилися звіти
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