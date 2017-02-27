У хотаба може бути інша мотивація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давно не дивилися звіти
інтервенції НБУ зменшуються - в квітні вони знову зменшилися й склали 2,3 ярди дол. частка НБУ в міжбанку склала 42%.
але причини зменшення в квітні трохи інші. дефіцит клієнтів банків навіть трохи збільшився до 1,6 ярди дол, але суттєво зменшився продаж готівкової валюти - 188 млн дол проти більше 1 ярду дол на початку року.
в своєму звіті в квітні НБУ виділив окремо операції з готівковим дол та євро. й по-перше бачимо, що дефіцит був саме за рахунок операцій з євро - екв 178 млн дол. а також бачимо цікаву динаміку, що доларів купують все менше, а продають все більше - в квітні навіть вирівнялись. але поки що якогось шаленого попиту на євро не бачимо - дефіцит по євро теж зменшується.
але це в квітні. в травні бачимо, що щотижневі інтервенції знову зросли до 600-700 млн дол проти 300-400-500, як було на початку квітня.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:44
Додано: Нед 11 тра, 2025 00:24
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