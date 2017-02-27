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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11881118821188311884

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 31
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
16%
5
41,50-42,00
52%
16
42,00-42,50
13%
4
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03

  lamal написав:Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же

У хотаба може бути інша мотивація
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давно не дивилися звіти :oops:

інтервенції НБУ зменшуються - в квітні вони знову зменшилися й склали 2,3 ярди дол. частка НБУ в міжбанку склала 42%.

але причини зменшення в квітні трохи інші. дефіцит клієнтів банків навіть трохи збільшився до 1,6 ярди дол, але суттєво зменшився продаж готівкової валюти - 188 млн дол проти більше 1 ярду дол на початку року.

в своєму звіті в квітні НБУ виділив окремо операції з готівковим дол та євро. й по-перше бачимо, що дефіцит був саме за рахунок операцій з євро - екв 178 млн дол. а також бачимо цікаву динаміку, що доларів купують все менше, а продають все більше - в квітні навіть вирівнялись. але поки що якогось шаленого попиту на євро не бачимо - дефіцит по євро теж зменшується.

але це в квітні. в травні бачимо, що щотижневі інтервенції знову зросли до 600-700 млн дол проти 300-400-500, як було на початку квітня.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 20:44

  Investor_K написав:
  lamal написав:Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же

У хотаба може бути інша мотивація


Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 00:24

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  lamal написав:Бо бакс зараз дешевий ,очєвідно же

У хотаба може бути інша мотивація



То для чого вам бакси?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 01:06

в америку поїхати жити
apblooder
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 14:57

Війна та витрати на неї

Нещодавно натикнувся на петицію освітян з вимогою підняти їм зарплати до 1000-1500 баксів, Шмигаль, зрозуміло, що відмовив, але вони мене здивували. Йде 4-й рік найлютішої, найкривавішої війни у світі а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах? Ні, я і не проти але ж війна, де на кону сам факт існування держави де кожна гривня має йти на амуніцію, дрони, снаряди, зброю і багато чого іншого,а не на підвищення в рази зарплат, ну якби не на часі і кому як не педагогам це розуміти – тож люди інтелектуально розвинені, ну принаймні мають бути як мінімум. Я не кажу вже про освітян чоловіків мобілізаційного віку які витягли золотий лотерейний білет у вигляді відстрочки від мобілізації за який інші готові викласти його 10-річну зарплату за вирахуванням податків. Ну дають.

А тепер плавно переходимо до витрат на війну, можливо освітяни прочитають цей допис і хоч щось зрозуміють.
Важко аналізувати цю тему бо ніяк не міг допетрити різниці у цифрах англомовних джерел. Нібито трішки розібрався хоча і не до кінця – пояснюю є вираз витрати на озброєння і витрати на війну – отут якраз і порилась собака.
Отже беру цифри від SIPRI це Стокгомльский інститут дослідження проблем миру про те що весь світ активно озброюється не пишу лише що на це пішло 2,7 трлн баксів в минулому році.

Але нас цікавить Україна – ми витратили 64,7 млрд баксів і це все що ми отримали від надходження податків – ще раз підкреслюю для освітян ВСЕ що країна заробила на податках пішло на війну – ВСЕ !!! Ця сума на 3% більша ніж в минулому році і це 34% нашого ВВП що є рекордною витратою за весь період існування держави Україна. Цифра шалена скажімо сама потужна держава Європи Німеччина витратила 88 млрд, а одна з найрозвинутіших технологічно країн світу Японія – 55 млрд тобто менше ніж ми. Фінансовий тягар просто безпрецендентний.

А що там за парєбріком? Там цікава ситуація – витратили на озброєння 149 млрд, але я писав за гру слів і тут ще цікавіше – їх витрати на війну у 2024 році збільшилися на 38% і складають 19% УСІХ державних витрат, в абсолютних цифрах вони планували витратити на війну 383 млрд, а витратили 446 мільярдів , пробивши діру у скарбниці в 1,7% ВВП. Може до хуйла цю ситуацію якимось чином донесли і воно вчора серед ночі екстренно став прохати про перемовини? Не знаю як кому а мені дуже хотілося би в це вірити. Багато чого хотів написати але знову цейтноут лише додам до попереднього свого повідомлення про СЗЧ – нелише йдуть у нього а і повертаються за період з 29.11.24 по 01.03.25 повернулися 21100 воїнів демонструючи позитивну динаміку і це немало як на мене, а може буде ще +1? Га? :wink: Долярчику ти як? :wink: Всім добра !
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 11 тра, 2025 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 15:08

Василь-Рівне

Долярчику ти як? :wink:

Підбурює Бандерлога і називає тих, хто не стає на лижі - «терпіли».
Hotab
 
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