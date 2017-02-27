Додано: Нед 11 тра, 2025 14:57

Нещодавно натикнувся на петицію освітян з вимогою підняти їм зарплати до 1000-1500 баксів, Шмигаль, зрозуміло, що відмовив, але вони мене здивували. Йде 4-й рік найлютішої, найкривавішої війни у світі а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах? Ні, я і не проти але ж війна, де на кону сам факт існування держави де кожна гривня має йти на амуніцію, дрони, снаряди, зброю і багато чого іншого,а не на підвищення в рази зарплат, ну якби не на часі і кому як не педагогам це розуміти – тож люди інтелектуально розвинені, ну принаймні мають бути як мінімум. Я не кажу вже про освітян чоловіків мобілізаційного віку які витягли золотий лотерейний білет у вигляді відстрочки від мобілізації за який інші готові викласти його 10-річну зарплату за вирахуванням податків. Ну дають.А тепер плавно переходимо до витрат на війну, можливо освітяни прочитають цей допис і хоч щось зрозуміють.Важко аналізувати цю тему бо ніяк не міг допетрити різниці у цифрах англомовних джерел. Нібито трішки розібрався хоча і не до кінця – пояснюю є вираз витрати на озброєння і витрати на війну – отут якраз і порилась собака.Отже беру цифри від SIPRI це Стокгомльский інститут дослідження проблем миру про те що весь світ активно озброюється не пишу лише що на це пішло 2,7 трлн баксів в минулому році.Але нас цікавить Україна – ми витратили 64,7 млрд баксів і це все що ми отримали від надходження податків – ще раз підкреслюю для освітян ВСЕ що країна заробила на податках пішло на війну – ВСЕ !!! Ця сума на 3% більша ніж в минулому році і це 34% нашого ВВП що є рекордною витратою за весь період існування держави Україна. Цифра шалена скажімо сама потужна держава Європи Німеччина витратила 88 млрд, а одна з найрозвинутіших технологічно країн світу Японія – 55 млрд тобто менше ніж ми. Фінансовий тягар просто безпрецендентний.А що там за парєбріком? Там цікава ситуація – витратили на озброєння 149 млрд, але я писав за гру слів і тут ще цікавіше – їх витрати на війну у 2024 році збільшилися на 38% і складають 19% УСІХ державних витрат, в абсолютних цифрах вони планували витратити на війну 383 млрд, а витратили 446 мільярдів , пробивши діру у скарбниці в 1,7% ВВП. Може до хуйла цю ситуацію якимось чином донесли і воно вчора серед ночі екстренно став прохати про перемовини? Не знаю як кому а мені дуже хотілося би в це вірити. Багато чого хотів написати але знову цейтноут лише додам до попереднього свого повідомлення про СЗЧ – нелише йдуть у нього а і повертаються за період з 29.11.24 по 01.03.25 повернулися 21100 воїнів демонструючи позитивну динаміку і це немало як на мене, а може буде ще +1? Га?Долярчику ти як?Всім добра !