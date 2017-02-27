У хотаба може бути інша мотивація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давно не дивилися звіти
інтервенції НБУ зменшуються - в квітні вони знову зменшилися й склали 2,3 ярди дол. частка НБУ в міжбанку склала 42%.
але причини зменшення в квітні трохи інші. дефіцит клієнтів банків навіть трохи збільшився до 1,6 ярди дол, але суттєво зменшився продаж готівкової валюти - 188 млн дол проти більше 1 ярду дол на початку року.
в своєму звіті в квітні НБУ виділив окремо операції з готівковим дол та євро. й по-перше бачимо, що дефіцит був саме за рахунок операцій з євро - екв 178 млн дол. а також бачимо цікаву динаміку, що доларів купують все менше, а продають все більше - в квітні навіть вирівнялись. але поки що якогось шаленого попиту на євро не бачимо - дефіцит по євро теж зменшується.
але це в квітні. в травні бачимо, що щотижневі інтервенції знову зросли до 600-700 млн дол проти 300-400-500, як було на початку квітня.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:44
Додано: Нед 11 тра, 2025 00:24
Додано: Нед 11 тра, 2025 14:57
Війна та витрати на неї
Нещодавно натикнувся на петицію освітян з вимогою підняти їм зарплати до 1000-1500 баксів, Шмигаль, зрозуміло, що відмовив, але вони мене здивували. Йде 4-й рік найлютішої, найкривавішої війни у світі а вчителя якби вирішили підзаробити у цей час. Що у них в головах? Ні, я і не проти але ж війна, де на кону сам факт існування держави де кожна гривня має йти на амуніцію, дрони, снаряди, зброю і багато чого іншого,а не на підвищення в рази зарплат, ну якби не на часі і кому як не педагогам це розуміти – тож люди інтелектуально розвинені, ну принаймні мають бути як мінімум. Я не кажу вже про освітян чоловіків мобілізаційного віку які витягли золотий лотерейний білет у вигляді відстрочки від мобілізації за який інші готові викласти його 10-річну зарплату за вирахуванням податків. Ну дають.
А тепер плавно переходимо до витрат на війну, можливо освітяни прочитають цей допис і хоч щось зрозуміють.
Важко аналізувати цю тему бо ніяк не міг допетрити різниці у цифрах англомовних джерел. Нібито трішки розібрався хоча і не до кінця – пояснюю є вираз витрати на озброєння і витрати на війну – отут якраз і порилась собака.
Отже беру цифри від SIPRI це Стокгомльский інститут дослідження проблем миру про те що весь світ активно озброюється не пишу лише що на це пішло 2,7 трлн баксів в минулому році.
Але нас цікавить Україна – ми витратили 64,7 млрд баксів і це все що ми отримали від надходження податків – ще раз підкреслюю для освітян ВСЕ що країна заробила на податках пішло на війну – ВСЕ !!! Ця сума на 3% більша ніж в минулому році і це 34% нашого ВВП що є рекордною витратою за весь період існування держави Україна. Цифра шалена скажімо сама потужна держава Європи Німеччина витратила 88 млрд, а одна з найрозвинутіших технологічно країн світу Японія – 55 млрд тобто менше ніж ми. Фінансовий тягар просто безпрецендентний.
А що там за парєбріком? Там цікава ситуація – витратили на озброєння 149 млрд, але я писав за гру слів і тут ще цікавіше – їх витрати на війну у 2024 році збільшилися на 38% і складають 19% УСІХ державних витрат, в абсолютних цифрах вони планували витратити на війну 383 млрд, а витратили 446 мільярдів , пробивши діру у скарбниці в 1,7% ВВП. Може до хуйла цю ситуацію якимось чином донесли і воно вчора серед ночі екстренно став прохати про перемовини? Не знаю як кому а мені дуже хотілося би в це вірити. Багато чого хотів написати але знову цейтноут лише додам до попереднього свого повідомлення про СЗЧ – нелише йдуть у нього а і повертаються за період з 29.11.24 по 01.03.25 повернулися 21100 воїнів демонструючи позитивну динаміку і це немало як на мене, а може буде ще +1? Га? Долярчику ти як? Всім добра !
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 11 тра, 2025 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 тра, 2025 15:08
Василь-Рівне
Підбурює Бандерлога і називає тих, хто не стає на лижі - «терпіли».
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Тобто підняти зарплати чиновникам тільки за 2024 р. на 61% нема війни , платити прокурорам суддям одночасно пенсії (довічні утримання) і зарплати в багатомільйонних розмірах також нехай, їм треба,
декларанти подали:
теж файно і ніякої прогресивної шкали, бо війна. А вчителям достатньо 1/3 від положеної по закону і нехай заткнуться.
Ваш пост минулого тижня, що в переліку найкращих відповідей
А зараз знову напівістеричні нападки і на кого? Га?
Додано: Нед 11 тра, 2025 17:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Держмитслужба повідомила, що за 4 місяці 2025 року товарообіг України склав $38,1 млрд:
імпортували товарів - $24,8 млрд,
експортували на $13,3 млрд.
Країни, з яких найбільше ІМПОРТУВАЛИ товарів до України:
Китай — $5 млрд 200 млн,
Польща — $2 млрд 300 млн,
Німеччина — $2 млрд 100 млн.
ЕКСПОРТУВАЛИ з України найбільше до:
Польщі — на $1 млрд 600 млн,
Туреччини — на $932 млн,
Італії — на $843 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд (сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд(сплачено 33,6 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні — $3,3 млрд (сплачено 57,7 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $7,9 млрд,
- метали та вироби з них — $1,5 млрд,
- машини, устаткування та транспорт — $1,2 млрд
Результати експорту металургів зовсім не тішать. Тай ІТ десь зовсім загубилася. Дефіцит торгового балансу росте з кожним місяцем. Та насторожує те, що погіршується структура експорту і відсутні економічні та енергетичні перспективи росту експорту.
Щодо перспектив експорту спробую трохи пояснити, хоч думаю що більшість все розуміють. Останні роки перед повномасштабним вторгненням крем ляді, український експорт тримався на трьох китах: металургія, аграрна продукція і ІТ.
Станом на зараз металургія переживає не найкращі часи через знищення провідних підприємств та брак води і електроенергії на вцілілих. Крім того, негативну роль відіграють і проблеми з логістикою, зумовлені станом портової інфраструктури. Швидкого відновлення не передбачається через відсутність можливості вирішення вказаних вище проблем. А наступ на Запоріжжя та Дніпропетровщину ще погіршить ситуацію.
ІТ: провідні компанії відкрили офіси в країнах Європи, США, в Індії і тд. Більшість закордонних замовлень тепер проходять через іноземні офіси. Не додає позитиву і той факт, що більшість рутинної чорнової роботи починає виконуватися ШІ, через що потреба в працівниках буде падати, відповідно і падати вклад у ВВП в тому числі і через падіння купівельної спроможності населення, яку ІТ працівники минулі роки підтримували суттєво.
Ну і сг відчутно потерпає через окупацію значних територій, бойові дії безпосередньо на чи поруч регіонів з родючими землями та розвиненою виробничою інфраструктурою. Також проблем додає ситуація в логістиці (порти окуповані чи пошкоджені), крім того, перекрите Дніпро. І тут теж покращення не передбачається.
Думаю вже мало хто сподівається на мир чи перемир’я через 24 години, тиждень чи навіть місяць.
Причини значного росту імпорту в найближчі тижні чи місяці пояснював неодноразово, повторюватися не хочу. Абсолютно нічого не змінилося ні у внутрішньому газовидобутку, ні у виробництві ее, ні у забезпеченні ЗСУ.
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