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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:00
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а куди банки мають подіти старі купюри?...
Як у всьому цивілізованому у світі: відправити в США
але це ж коштує грошей. ааа, зрозумів - у банків багато грошей
благодаря периодическим всплескам спроса на валюту в Украине - продадут через кассу покупателю, кто БЕЗ предварительного заказа.
ПолюбЭ для "физика" баксы - лучше гривни во время "грандиозного шухера" (паники на валютном рынке), тем более, ЕСЛИ покупатель - собирается в Штаты!
И для банка: для учета НБУ-шного норматива его валютной позиции банка - пофик, какой бакс у банка в кассе/хранилище, синий или зеленый, А в очередную панику - выгребут и их!
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