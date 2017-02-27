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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11882118831188411885

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2025?

Опитування проводиться до Нед 01 чер, 2025 14:00

Валютний ринок в контексті ДС 4.6 5 35
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
14%
5
41,50-42,00
51%
18
42,00-42,50
17%
6
42,50-43,00
6%
2
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 21:00

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а куди банки мають подіти старі купюри?...

Як у всьому цивілізованому у світі: відправити в США

але це ж коштує грошей. ааа, зрозумів - у банків багато грошей :D


благодаря периодическим всплескам спроса на валюту в Украине - продадут через кассу покупателю, кто БЕЗ предварительного заказа.

ПолюбЭ для "физика" баксы - лучше гривни во время "грандиозного шухера" (паники на валютном рынке), тем более, ЕСЛИ покупатель - собирается в Штаты!

И для банка: для учета НБУ-шного норматива его валютной позиции банка - пофик, какой бакс у банка в кассе/хранилище, синий или зеленый, А в очередную панику - выгребут и их!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:31

Якби ви знали паничі...!©

  Василь-Рівне написав:Долярчику ти як?
Ну раз ти без мене не можеш/постійно мене згадуєш)) то я тобі коротко відповів стосовно твоєї писанини.

Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!

І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:
Психологія та інші цікавинки
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Повідомлення Додано: Нед 11 тра, 2025 23:44

  Василь-Рівне написав:а набрати не можемо навіть 30 тис. Ким воювати?
Тобою, су.ко! Тобою!!!
  Василь-Рівне написав:і не ділити українців на тих хто на фронті і хто в тилу ми або разом або ніде !!!
Угу, угу... Розкривати свій пістак з дивану - це трохи не те, що сидіти в окопі/бліндажі!
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Повідомлень: 8091
З нами з: 18.03.21
Подякував: 256 раз.
Подякували: 986 раз.
 
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4
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 00:01

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Долярчику ти як?
Ну раз ти без мене не можеш/постійно мене згадуєш)) то я тобі коротко відповів стосовно твоєї писанини.

Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!

І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса! :mrgreen:
Психологія та інші цікавинки


https://www.facebook.com/share/r/16b3Yx ... tid=wwXIfr
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