Ну раз ти без мене не можеш/постійно мене згадуєш)) то я тобі коротко відповів стосовно твоєї писанини.
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!! Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн! Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!! Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
Ну раз ти без мене не можеш/постійно мене згадуєш)) то я тобі коротко відповів стосовно твоєї писанини.
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!! Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн! Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!! Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!