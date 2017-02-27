У хотаба може бути інша мотивація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:03
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давно не дивилися звіти
інтервенції НБУ зменшуються - в квітні вони знову зменшилися й склали 2,3 ярди дол. частка НБУ в міжбанку склала 42%.
але причини зменшення в квітні трохи інші. дефіцит клієнтів банків навіть трохи збільшився до 1,6 ярди дол, але суттєво зменшився продаж готівкової валюти - 188 млн дол проти більше 1 ярду дол на початку року.
в своєму звіті в квітні НБУ виділив окремо операції з готівковим дол та євро. й по-перше бачимо, що дефіцит був саме за рахунок операцій з євро - екв 178 млн дол. а також бачимо цікаву динаміку, що доларів купують все менше, а продають все більше - в квітні навіть вирівнялись. але поки що якогось шаленого попиту на євро не бачимо - дефіцит по євро теж зменшується.
але це в квітні. в травні бачимо, що щотижневі інтервенції знову зросли до 600-700 млн дол проти 300-400-500, як було на початку квітня.
Додано: Суб 10 тра, 2025 20:44
Додано: Нед 11 тра, 2025 00:24
Додано: Нед 11 тра, 2025 16:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Василь-Рівне
Тобто підняти зарплати чиновникам тільки за 2024 р. на 61% нема війни , платити прокурорам суддям одночасно пенсії (довічні утримання) і зарплати в багатомільйонних розмірах також нехай, їм треба,
декларанти подали:
теж файно і ніякої прогресивної шкали, бо війна. А вчителям достатньо 1/3 від положеної по закону і нехай заткнуться.
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Держмитслужба повідомила, що за 4 місяці 2025 року товарообіг України склав $38,1 млрд:
імпортували товарів - $24,8 млрд,
експортували на $13,3 млрд.
Країни, з яких найбільше ІМПОРТУВАЛИ товарів до України:
Китай — $5 млрд 200 млн,
Польща — $2 млрд 300 млн,
Німеччина — $2 млрд 100 млн.
ЕКСПОРТУВАЛИ з України найбільше до:
Польщі — на $1 млрд 600 млн,
Туреччини — на $932 млн,
Італії — на $843 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд (сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд(сплачено 33,6 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні — $3,3 млрд (сплачено 57,7 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $7,9 млрд,
- метали та вироби з них — $1,5 млрд,
- машини, устаткування та транспорт — $1,2 млрд
Результати експорту металургів зовсім не тішать. Тай ІТ десь зовсім загубилася. Дефіцит торгового балансу росте з кожним місяцем. Та насторожує те, що погіршується структура експорту і відсутні економічні та енергетичні перспективи росту експорту.
Щодо перспектив експорту спробую трохи пояснити, хоч думаю що більшість все розуміють. Останні роки перед повномасштабним вторгненням крем ляді, український експорт тримався на трьох китах: металургія, аграрна продукція і ІТ.
Станом на зараз металургія переживає не найкращі часи через знищення провідних підприємств та брак води і електроенергії на вцілілих. Крім того, негативну роль відіграють і проблеми з логістикою, зумовлені станом портової інфраструктури. Швидкого відновлення не передбачається через відсутність можливості вирішення вказаних вище проблем. А наступ на Запоріжжя та Дніпропетровщину ще погіршить ситуацію.
ІТ: провідні компанії відкрили офіси в країнах Європи, США, в Індії і тд. Більшість закордонних замовлень тепер проходять через іноземні офіси. Не додає позитиву і той факт, що більшість рутинної чорнової роботи починає виконуватися ШІ, через що потреба в працівниках буде падати, відповідно і падати вклад у ВВП в тому числі і через падіння купівельної спроможності населення, яку ІТ працівники минулі роки підтримували суттєво.
Ну і сг відчутно потерпає через окупацію значних територій, бойові дії безпосередньо на чи поруч регіонів з родючими землями та розвиненою виробничою інфраструктурою. Також проблем додає ситуація в логістиці (порти окуповані чи пошкоджені), крім того, перекрите Дніпро. І тут теж покращення не передбачається.
Думаю вже мало хто сподівається на мир чи перемир’я через 24 години, тиждень чи навіть місяць.
Причини значного росту імпорту в найближчі тижні чи місяці пояснював неодноразово, повторюватися не хочу. Абсолютно нічого не змінилося ні у внутрішньому газовидобутку, ні у виробництві ее, ні у забезпеченні ЗСУ.
Додано: Нед 11 тра, 2025 21:00
благодаря периодическим всплескам спроса на валюту в Украине - продадут через кассу покупателю, кто БЕЗ предварительного заказа.
ПолюбЭ для "физика" баксы - лучше гривни во время "грандиозного шухера" (паники на валютном рынке), тем более, ЕСЛИ покупатель - собирается в Штаты!
И для банка: для учета НБУ-шного норматива его валютной позиции банка - пофик, какой бакс у банка в кассе/хранилище, синий или зеленый, А в очередную панику - выгребут и их!
Додано: Пон 12 тра, 2025 09:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
На слухах про якісь ніби домовленості між США і Китаєм в Женеві та на очікуваннях Стамбулу 15 травня євро дешевшає до долара США і має шанс наблизитися до нижньої межі коридору. А що станеться на фактах в кінці цього тижня чи на наступному сказати важко. Але імовірний зворотній рух...
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:30
Вчителів зарплата - 8Кгрн!!!
Ну, якщо там маєш трохи стажу/трохи вищу категорію - то 11Кгрн!
Ну і якщо маєш ще вищу категорію/великий стаж і ще купа всього - то може дотягнеш до 14-15Кгрн, але!!!
Але це в той час, коли простий/звичайний охоронець, чи касир атб має 20-21Кгрн!!!
І це при тому, що ціни на НАШІ прості/примітивні продукти можна записувати в Книгу Рекордів Гіннеса!
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