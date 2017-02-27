Додано: Нед 11 тра, 2025 20:18

Держмитслужба повідомила, що за 4 місяці 2025 року товарообіг України склав $38,1 млрд:

імпортували товарів - $24,8 млрд,

експортували на $13,3 млрд.

Країни, з яких найбільше ІМПОРТУВАЛИ товарів до України:

Китай — $5 млрд 200 млн,

Польща — $2 млрд 300 млн,

Німеччина — $2 млрд 100 млн.

ЕКСПОРТУВАЛИ з України найбільше до:

Польщі — на $1 млрд 600 млн,

Туреччини — на $932 млн,

Італії — на $843 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% склали такі категорії товарів:

- машини, устаткування та транспорт — $9,1 млрд (сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів);

- продукція хімічної промисловості — $4,2 млрд(сплачено 33,6 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);

- паливно-енергетичні — $3,3 млрд (сплачено 57,7 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

- продовольчі товари — $7,9 млрд,

- метали та вироби з них — $1,5 млрд,

- машини, устаткування та транспорт — $1,2 млрд

Результати експорту металургів зовсім не тішать. Тай ІТ десь зовсім загубилася. Дефіцит торгового балансу росте з кожним місяцем. Та насторожує те, що погіршується структура експорту і відсутні економічні та енергетичні перспективи росту експорту.



Щодо перспектив експорту спробую трохи пояснити, хоч думаю що більшість все розуміють. Останні роки перед повномасштабним вторгненням крем ляді, український експорт тримався на трьох китах: металургія, аграрна продукція і ІТ.

Станом на зараз металургія переживає не найкращі часи через знищення провідних підприємств та брак води і електроенергії на вцілілих. Крім того, негативну роль відіграють і проблеми з логістикою, зумовлені станом портової інфраструктури. Швидкого відновлення не передбачається через відсутність можливості вирішення вказаних вище проблем. А наступ на Запоріжжя та Дніпропетровщину ще погіршить ситуацію.

ІТ: провідні компанії відкрили офіси в країнах Європи, США, в Індії і тд. Більшість закордонних замовлень тепер проходять через іноземні офіси. Не додає позитиву і той факт, що більшість рутинної чорнової роботи починає виконуватися ШІ, через що потреба в працівниках буде падати, відповідно і падати вклад у ВВП в тому числі і через падіння купівельної спроможності населення, яку ІТ працівники минулі роки підтримували суттєво.

Ну і сг відчутно потерпає через окупацію значних територій, бойові дії безпосередньо на чи поруч регіонів з родючими землями та розвиненою виробничою інфраструктурою. Також проблем додає ситуація в логістиці (порти окуповані чи пошкоджені), крім того, перекрите Дніпро. І тут теж покращення не передбачається.

Думаю вже мало хто сподівається на мир чи перемир’я через 24 години, тиждень чи навіть місяць.

Причини значного росту імпорту в найближчі тижні чи місяці пояснював неодноразово, повторюватися не хочу. Абсолютно нічого не змінилося ні у внутрішньому газовидобутку, ні у виробництві ее, ні у забезпеченні ЗСУ.